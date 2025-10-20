24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
8
o
بشري
17
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تحولات في التجارة الروسية-الصينية.. هذه الصادرات تصل إلى مستويات غير مسبوقة!
Lebanon 24
20-10-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت العلاقات التجارية بين
روسيا
والصين تحولات في أيلول، حيث ارتفعت بعض السلع الأساسية والألمنيوم بينما تراجعت سلع أخرى.
Advertisement
أنفقت
الصين
على القمح الروسي 1.293 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني الماضي، كما استمرت واردات الشعير في النمو للشهر الرابع على التوالي بزيادة قيمتها نحو الثلث.
وزادت روسيا صادرات الألمنيوم إلى الصين بنسبة الثلث لتصل إلى 530.5 مليون دولار، في حين خفضت الصين مشترياتها من اللحوم والدواجن الثانوية بأكثر من الثلث لتصل إلى 32.9 مليون دولار.
كما وسعت روسيا وارداتها من السيارات
الصينية
بنسبة 20% لتصل إلى 949 مليون دولار في ظل دراسة الحكومة زيادة رسوم الاستيراد، بينما تراجعت واردات روسيا من الهواتف الذكية الصينية إلى نحو نصف مستويات العام الماضي مع استيراد 1.3 مليون هاتف بقيمة 173.5 مليون دولار مقارنة بـ2.5 مليون هاتف بقيمة 279.5 مليون دولار في أيلول 2024.
مواضيع ذات صلة
بوتين لنظيره الصيني: العلاقات بين موسكو وبكين ارتقت إلى "مستوى غير مسبوق"
Lebanon 24
بوتين لنظيره الصيني: العلاقات بين موسكو وبكين ارتقت إلى "مستوى غير مسبوق"
20/10/2025 23:32:02
20/10/2025 23:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وصل إلى مستويات غير مسبوقة.. هذه آخر أسعار الفضة
Lebanon 24
وصل إلى مستويات غير مسبوقة.. هذه آخر أسعار الفضة
20/10/2025 23:32:02
20/10/2025 23:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التجارة الأميركية أدرجت 29 كيانًا مرتبطًا بالصين وتركيا والإمارات إلى قائمتها الخاصة بالقيود على الصادرات
Lebanon 24
وزارة التجارة الأميركية أدرجت 29 كيانًا مرتبطًا بالصين وتركيا والإمارات إلى قائمتها الخاصة بالقيود على الصادرات
20/10/2025 23:32:02
20/10/2025 23:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التجارة الصينية: الصين وبريطانيا تتفقان على تسهيل تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج
Lebanon 24
وزارة التجارة الصينية: الصين وبريطانيا تتفقان على تسهيل تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج
20/10/2025 23:32:02
20/10/2025 23:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الصينية
الاستير
الروس
الشعي
العلا
مشتري
تابع
قد يعجبك أيضاً
لأول مرة منذ عام ونصف... ارتفاع احتياطيات الذهب الروسية
Lebanon 24
لأول مرة منذ عام ونصف... ارتفاع احتياطيات الذهب الروسية
14:00 | 2025-10-20
20/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخسائر قاسية.. كم دمّرت إسرائيل في لبنان من ألواح الطاقة الشمسية؟
Lebanon 24
الخسائر قاسية.. كم دمّرت إسرائيل في لبنان من ألواح الطاقة الشمسية؟
13:16 | 2025-10-20
20/10/2025 01:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تصاعد صفقات الاندماج.. مخاوف بنكية في أميركا
Lebanon 24
تصاعد صفقات الاندماج.. مخاوف بنكية في أميركا
11:00 | 2025-10-20
20/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تخوف على اليورو.. هل تنتقل أصول روسيا السيادية إلى أوكرانيا؟
Lebanon 24
تخوف على اليورو.. هل تنتقل أصول روسيا السيادية إلى أوكرانيا؟
10:30 | 2025-10-20
20/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم وقف النار.. الاتحاد الأوروبي يدرس العقوبات على إسرائيل
Lebanon 24
رغم وقف النار.. الاتحاد الأوروبي يدرس العقوبات على إسرائيل
10:16 | 2025-10-20
20/10/2025 10:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
01:20 | 2025-10-20
20/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
07:10 | 2025-10-20
20/10/2025 07:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2025-10-20
لأول مرة منذ عام ونصف... ارتفاع احتياطيات الذهب الروسية
13:16 | 2025-10-20
الخسائر قاسية.. كم دمّرت إسرائيل في لبنان من ألواح الطاقة الشمسية؟
11:00 | 2025-10-20
تصاعد صفقات الاندماج.. مخاوف بنكية في أميركا
10:30 | 2025-10-20
تخوف على اليورو.. هل تنتقل أصول روسيا السيادية إلى أوكرانيا؟
10:16 | 2025-10-20
رغم وقف النار.. الاتحاد الأوروبي يدرس العقوبات على إسرائيل
10:00 | 2025-10-20
الإغلاق الحكومي الأميركي.. تسريح الموظفين النوويين
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 23:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 23:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 23:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24