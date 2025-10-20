Advertisement

إقتصاد

تحولات في التجارة الروسية-الصينية.. هذه الصادرات تصل إلى مستويات غير مسبوقة!

Lebanon 24
20-10-2025 | 16:00
شهدت العلاقات التجارية بين روسيا والصين تحولات في أيلول، حيث ارتفعت بعض السلع الأساسية والألمنيوم بينما تراجعت سلع أخرى. 
أنفقت الصين على القمح الروسي 1.293 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني الماضي، كما استمرت واردات الشعير في النمو للشهر الرابع على التوالي بزيادة قيمتها نحو الثلث.


 وزادت روسيا صادرات الألمنيوم إلى الصين بنسبة الثلث لتصل إلى 530.5 مليون دولار، في حين خفضت الصين مشترياتها من اللحوم والدواجن الثانوية بأكثر من الثلث لتصل إلى 32.9 مليون دولار. 


كما وسعت روسيا وارداتها من السيارات الصينية بنسبة 20% لتصل إلى 949 مليون دولار في ظل دراسة الحكومة زيادة رسوم الاستيراد، بينما تراجعت واردات روسيا من الهواتف الذكية الصينية إلى نحو نصف مستويات العام الماضي مع استيراد 1.3 مليون هاتف بقيمة 173.5 مليون دولار مقارنة بـ2.5 مليون هاتف بقيمة 279.5 مليون دولار في أيلول 2024.
