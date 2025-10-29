Advertisement

إقتصاد

6 مليارات دولار من صندوق المناخ الأخضر لمواجهة أزمة المياه في الأردن

Lebanon 24
29-10-2025 | 17:10
أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر مافالدا دوارتي عن تقديم أكبر دعم مالي حتى الآن لمشروع تحلية مياه البحر في الأردن تبلغ قيمته 6 مليارات دولار. 
وجاء الإعلان قبل انعقاد قمة المناخ COP30 في البرازيل، وبعد عقد كامل على اتفاقية باريس التي حددت الصندوق، الذي يعد أكبر صندوق مناخي متعدد الأطراف في العالم، كأحد الآليات الرئيسية لتمويل جهود مكافحة الاحتباس الحراري.

وقالت دوارتي: "سيحدث هذا تحولا في البلاد"، مضيفة أن الالتزام الخاص بمشروع تحلية المياه ونقلها بين العقبة وعمان في الأردن يمثل "أكبر استثمار للصندوق في مشروع واحد".

ووافق مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء على منح وقروض بقيمة إجمالية 295 مليون دولار، بهدف جذب تمويل إضافي من جهات أخرى من بينها مؤسسة التمويل الدولية إلى جانب مقرضين من القطاع الخاص.

ويعتبر هذا المشروع الضخم واحدا من أكبر مشاريع التحلية في العالم، ومن المتوقع أن يخدم مباشرة ما يقرب من نصف سكان الأردن، الذي يحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث ندرة الموارد المائية. وتشير التوقعات إلى تفاقم هذه الأزمة، مع توقع ارتفاع درجات الحرارة 4 درجات مئوية وانخفاض هطول الأمطار بنسبة 21% بحلول نهاية القرن، مما سيؤدي إلى زيادة التبخر ونضوب المياه الجوفية وزيادة وتيرة الجفاف.

وعلى صعيد متصل كشف مسؤولون أردنيون عن تعهد الولايات المتحدة بتقديم 300 مليون دولار كمنح ومليار دولار كقروض للمشروع، مع توقعات بمساهمات من دول أخرى في المنطقة. (روسيا اليوم(
 
