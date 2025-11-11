Advertisement

إقتصاد

برنت يكسر حاجز 65 دولارًا.. أعلى مستوى منذ 3 تشرين الثاني

Lebanon 24
11-11-2025 | 13:17
تجاوز سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال اليوم الثلاثاء 65 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 تشرين الثاني 2025، إذ بلغت العقود الآجلة لتسليم كانون الثاني 2026 65.03 دولارًا 
بالتوازي، صعد خام غرب تكساس الوسيط لعقود كانون الاول 2025 إلى 61.13 دولارًا (+1.66%). (روسيا اليوم)
