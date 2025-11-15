Advertisement

إقتصاد

الحزمة الـ20 قيد الإعداد… الإتحاد الأوروبي يشدّد الخناق على موسكو

Lebanon 24
15-11-2025 | 23:00
بدأ الاتحاد الأوروبي إعداد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، في ظل غياب أي مؤشرات على قرب انتهاء الحرب في أوكرانيا. وجاء الإعلان على لسان ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية كايا كالاس، خلال اجتماعها في برلين مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس وعدد من المسؤولين الأوروبيين.
ورأت كالاس أن مسار الحرب مرتبط بقدرة الأطراف على الصمود، قائلة إن "الخاسرين في الحروب هم من تنفد منهم الأموال أو الجنود أولاً"، معتبرة أن استمرار الضغط عبر العقوبات يبقى ضرورة ملحّة. 
كما رحّبت بالإجراءات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب على شركات النفط الروسية، مؤكدة أن العقوبات تكون أكثر فاعلية عندما تُدعَم من الشركاء الدوليين.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق الحزمة العشرين من العقوبات، بعد أن دخلت الحزمة التاسعة عشرة حيّز التنفيذ في تشرين أول الماضي، مستهدفة على غرار العقوبات الأميركية خفض عائدات روسيا من مبيعات النفط والغاز بشكل أعمق.

ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق الحظر الكامل على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي في مطلع عام 2027، أي قبل عام من الموعد الذي كان محدداً سابقاً، في خطوة تهدف إلى تقليص اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية بصورة أسرع.
 
