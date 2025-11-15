18
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الحزمة الـ20 قيد الإعداد… الإتحاد الأوروبي يشدّد الخناق على موسكو
Lebanon 24
15-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ
الاتحاد الأوروبي
إعداد حزمة جديدة من
العقوبات
ضد
روسيا
، في ظل غياب أي مؤشرات على قرب انتهاء الحرب في
أوكرانيا
. وجاء الإعلان على لسان ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية كايا كالاس، خلال اجتماعها في برلين مع
وزير الدفاع
الألماني بوريس بيستوريوس وعدد من المسؤولين
الأوروبيين
.
Advertisement
ورأت كالاس أن مسار الحرب مرتبط بقدرة الأطراف على الصمود، قائلة إن "الخاسرين في الحروب هم من تنفد منهم الأموال أو الجنود أولاً"، معتبرة أن استمرار الضغط عبر العقوبات يبقى ضرورة ملحّة.
كما رحّبت بالإجراءات الأخيرة التي فرضتها
الولايات المتحدة
بقيادة الرئيس
دونالد ترامب
على شركات النفط الروسية، مؤكدة أن العقوبات تكون أكثر فاعلية عندما تُدعَم من الشركاء الدوليين.
ويستعد الاتحاد
الأوروبي
لإطلاق الحزمة العشرين من العقوبات، بعد أن دخلت الحزمة التاسعة عشرة حيّز التنفيذ في تشرين أول الماضي، مستهدفة على غرار العقوبات الأميركية خفض عائدات روسيا من مبيعات النفط والغاز بشكل أعمق.
ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق الحظر الكامل على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي في مطلع عام 2027، أي قبل عام من الموعد الذي كان محدداً سابقاً، في خطوة تهدف إلى تقليص اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية بصورة أسرع.
مواضيع ذات صلة
برشلونة يشدد الخناق على الريال بثلاثية في خيتافي
Lebanon 24
برشلونة يشدد الخناق على الريال بثلاثية في خيتافي
16/11/2025 08:12:41
16/11/2025 08:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا
16/11/2025 08:12:41
16/11/2025 08:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يدرج مؤسسات صينية في الحزمة الـ19 من العقوبات ضد روسيا
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يدرج مؤسسات صينية في الحزمة الـ19 من العقوبات ضد روسيا
16/11/2025 08:12:41
16/11/2025 08:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يصادق على الحزمة الـ 19 من العقوبات ضد روسيا
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يصادق على الحزمة الـ 19 من العقوبات ضد روسيا
16/11/2025 08:12:41
16/11/2025 08:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
وزير الدفاع
الأوروبيين
العقوبات
أوكرانيا
الأوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
محاربة "الكاش النقدي": إزالة لبنان من اللائحة الرمادية
Lebanon 24
محاربة "الكاش النقدي": إزالة لبنان من اللائحة الرمادية
23:09 | 2025-11-15
15/11/2025 11:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مرحلة جديدة من التعامل اللبناني مع ضغط التحذيرات المالية الأميركية
Lebanon 24
مرحلة جديدة من التعامل اللبناني مع ضغط التحذيرات المالية الأميركية
23:06 | 2025-11-15
15/11/2025 11:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاركة سعودية في مؤتمر الاستثمار في بيروت الثلثاء... البساط: بداية طريق
Lebanon 24
مشاركة سعودية في مؤتمر الاستثمار في بيروت الثلثاء... البساط: بداية طريق
23:02 | 2025-11-15
15/11/2025 11:02:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة غير مسبوقة… إيلون ماسك على أبواب ثروة تريليون دولار
Lebanon 24
خطة غير مسبوقة… إيلون ماسك على أبواب ثروة تريليون دولار
16:00 | 2025-11-15
15/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
15:48 | 2025-11-15
15/11/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
02:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
10:01 | 2025-11-15
15/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن سلاح حزب الله.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن سلاح حزب الله.. هذا ما كشفه
10:30 | 2025-11-15
15/11/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
15:31 | 2025-11-15
15/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
23:09 | 2025-11-15
محاربة "الكاش النقدي": إزالة لبنان من اللائحة الرمادية
23:06 | 2025-11-15
مرحلة جديدة من التعامل اللبناني مع ضغط التحذيرات المالية الأميركية
23:02 | 2025-11-15
مشاركة سعودية في مؤتمر الاستثمار في بيروت الثلثاء... البساط: بداية طريق
16:00 | 2025-11-15
خطة غير مسبوقة… إيلون ماسك على أبواب ثروة تريليون دولار
15:48 | 2025-11-15
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
15:20 | 2025-11-15
بالفيديو.. هذا ما ينتظر الودائع في لبنان
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 08:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 08:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 08:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24