الاتحاد الأوروبي يفرض أول غرامة على "إكس"

Lebanon 24
05-12-2025 | 07:25
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة "إكس" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، في أول عقوبة تصدر بموجب قانون الإشراف على المحتوى في الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتوقع أن تتصاعد فيه التوترات مع الولايات المتحدة بشأن القواعد الرقمية الأوروبية، خصوصا بعد انتقادات من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي اعتبر الغرامة بمثابة عقوبة لعدم ممارسة الرقابة.

ورغم أن قيمة الغرامة تعد متوسطة مقارنة بعقوبات سابقة فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا، فإن واشنطن ضغطت مرارا على بروكسل خلال المحادثات التجارية لتخفيف تشريعاتها التقنية.

ووجدت المفوضية أن المنصة انتهكت التزامات الشفافية المفروضة عليها بصفتها منصة إلكترونية كبيرة جدا بموجب قانون الخدمات الرقمية، موضحة أن تصميم علامة التوثيق الزرقاء على "أكس" بات مضللا بعدما تحولت من وسيلة للتحقق من هوية المستخدم إلى خدمة مدفوعة.

وقالت المفوضية أيضا إن مكتبة الإعلانات في "أكس" تفتقر إلى الشفافية، وإن المنصة لا توفر للباحثين إمكانية الوصول إلى البيانات العامة كما ينص عليه القانون.

وتشير هذه الغرامة إلى انتهاء جزء واحد فقط من التحقيق الذي فتحه الاتحاد الأوروبي قبل نحو عامين، بينما لا تزال أجزاء أخرى تتعلق بمكافحة المحتوى غير القانوني والتلاعب بالمعلومات قيد الدراسة.
