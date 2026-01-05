تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الأسواق تتجاهل صدمة فنزويلا… لماذا غاب الذعر؟

Lebanon 24
05-01-2026 | 11:59
A-
A+
Doc-P-1464208-639032363463756399.jpg
Doc-P-1464208-639032363463756399.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبدت الأسواق العالمية هدوءًا لافتًا إزاء التطورات المتسارعة في فنزويلا، خلافًا للتوقعات التي رجّحت اضطرابات حادة في أسواق المال والطاقة. ويعزو محللون هذا التعاطي إلى تراجع الوزن الفعلي لفنزويلا في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية، نتيجة الانهيار الهيكلي وسوء الإدارة، ما حدّ من أي تهديد فوري لإمدادات النفط.

وبحسب تقارير اقتصادية، فإن امتلاك فنزويلا احتياطيات نفطية ضخمة لم يعد عامل ضغط على الأسواق، في ظل وفرة المعروض عالميًا وضعف القدرة الإنتاجية للبلاد. كما رأى خبراء أن حتى أسوأ السيناريوهات المحتملة سيكون تأثيرها محدودًا على الاقتصاد العالمي.

على صعيد التحركات، سجل الدولار الأميركي قوة نسبية، فيما تحركت أسعار النفط ضمن هامش ضيق، بينما اتجه المستثمرون بحذر نحو الذهب كملاذ آمن، محققًا مكاسب ملحوظة. وفي المقابل، استفادت أسهم شركات الطاقة الأميركية، ولا سيما تلك المرتبطة بفنزويلا، من التطورات.

ويرى مراقبون أن غياب تدخل عسكري مباشر خفّض علاوة المخاطر، ما ساهم في تسعير التطورات بشكل إيجابي. ويؤكدون أن القلق الحالي في الأسواق لا يرتبط بفنزويلا بحد ذاتها، بل بإمكانية توسّع الضغوط الجيوسياسية الأميركية إلى ساحات أخرى، وهو ما يبقي الحذر قائمًا دون اندفاع نحو تقلبات حادة.
 
(سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا يلتزم البيت الأبيض الصمت؟ ترامب يتجاهل فساد أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 00:26:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نجل الرئيس مادورو في تسجيل صوتي: اليوم كان يوم صدمة ولكن غدًا سننزل إلى الشارع
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 00:26:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ليفربول يتحرك لتفادي صدمة جديدة من صلاح
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 00:26:22 Lebanon 24 Lebanon 24
صدمة في أبل: إيقاف "آيفون آير" بسبب ضعف المبيعات
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 00:26:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الأسواق العالمية

سكاي نيوز

سكاي نيو

السينا

النفط

الذهب

كاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:43 | 2026-01-05
Lebanon24
16:17 | 2026-01-05
Lebanon24
15:23 | 2026-01-05
Lebanon24
14:25 | 2026-01-05
Lebanon24
14:09 | 2026-01-05
Lebanon24
13:19 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24