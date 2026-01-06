تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-4
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
من شباط.. الأسهم السعودية تُفتح للأجانب للاستثمار مباشرة
Lebanon 24
06-01-2026
|
09:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرت هيئة السوق المالية
السعودية
فتح سوق الأسهم لجميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر اعتباراً من شباط المقبل، في خطوة تهدف إلى تنويع قاعدة المستثمرين ودعم تدفق الاستثمارات وتعزيز السيولة، وفق بيان صادر عن الهيئة.
وباعتماد مشروع الإطار التنظيمي، تصبح سوق الأسهم السعودية متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول إليها بشكل مباشر. وكانت الهيئة قد استطلعت في تشرين الأول الماضي آراء المعنيين بشأن فتح السوق الرئيسية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر.
ويُعد القرار تحولاً عن السياسات التنظيمية المعمول بها، فيما قال عضو
مجلس إدارة الهيئة
عبدالعزيز
عبدالمحسن بن حسن في مقابلة مع "
بلومبرغ
" إن الهيئة تقترب من إقرار تعديل يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة الذي يبلغ حالياً 49%، متوقعاً دخول القرار حيّز التنفيذ قبل نهاية العام. ووفق تقديرات بنك "جيه بي
مورغان
" فإن رفع النسبة إلى 100% قد يجذب تدفقات بـ10.6 مليار دولار. (الشرق)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السعودية تفتح أبوابها أمام الرياضيات وتحقق تقدمًا ملحوظًا في كرة القدم النسائية
Lebanon 24
السعودية تفتح أبوابها أمام الرياضيات وتحقق تقدمًا ملحوظًا في كرة القدم النسائية
06/01/2026 18:38:46
06/01/2026 18:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تفتح منافسة لرخص استكشاف المعادن في 5 مناطق استراتيجية
Lebanon 24
السعودية تفتح منافسة لرخص استكشاف المعادن في 5 مناطق استراتيجية
06/01/2026 18:38:46
06/01/2026 18:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاستثمار السعودي: أميركا هي أكبر مستثمر أجنبي في المملكة
Lebanon 24
وزير الاستثمار السعودي: أميركا هي أكبر مستثمر أجنبي في المملكة
06/01/2026 18:38:46
06/01/2026 18:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة صلاح مع ليفربول تفتح باب انتقاله إلى الدوري السعودي
Lebanon 24
أزمة صلاح مع ليفربول تفتح باب انتقاله إلى الدوري السعودي
06/01/2026 18:38:46
06/01/2026 18:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس إدارة الهيئة
عضو مجلس إدارة
عبدالعزيز
عضو مجلس
بلومبرغ
الرئيسي
السعود
تابع
قد يعجبك أيضاً
إنفيديا تتعثّر مطلع 2026
Lebanon 24
إنفيديا تتعثّر مطلع 2026
10:42 | 2026-01-06
06/01/2026 10:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليل: سعر الذهب سيقترب من الـ5000 دولار في هذا التاريخ
Lebanon 24
تحليل: سعر الذهب سيقترب من الـ5000 دولار في هذا التاريخ
09:27 | 2026-01-06
06/01/2026 09:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الذهب وقوة المصرف المركزي.. تصريح لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن الذهب وقوة المصرف المركزي.. تصريح لوزير الاقتصاد
09:15 | 2026-01-06
06/01/2026 09:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نفط ما بعد مادورو.. ديلسي رودريغيز "الخيار الواقعي" لواشنطن؟
Lebanon 24
نفط ما بعد مادورو.. ديلسي رودريغيز "الخيار الواقعي" لواشنطن؟
06:30 | 2026-01-06
06/01/2026 06:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator": القبض على مادورو لم يكن متعلقاً بالنفط
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator": القبض على مادورو لم يكن متعلقاً بالنفط
05:30 | 2026-01-06
06/01/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
Lebanon 24
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
08:00 | 2026-01-06
06/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
06:37 | 2026-01-06
06/01/2026 06:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
14:54 | 2026-01-05
05/01/2026 02:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
01:45 | 2026-01-06
06/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
06:00 | 2026-01-06
06/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:42 | 2026-01-06
إنفيديا تتعثّر مطلع 2026
09:27 | 2026-01-06
تحليل: سعر الذهب سيقترب من الـ5000 دولار في هذا التاريخ
09:15 | 2026-01-06
عن الذهب وقوة المصرف المركزي.. تصريح لوزير الاقتصاد
06:30 | 2026-01-06
نفط ما بعد مادورو.. ديلسي رودريغيز "الخيار الواقعي" لواشنطن؟
05:30 | 2026-01-06
تقرير لـ"The Spectator": القبض على مادورو لم يكن متعلقاً بالنفط
04:52 | 2026-01-06
مزارعو البطاطا والبصل يحذّرون من كارثة زراعية
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 18:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 18:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 18:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24