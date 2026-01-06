تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

من شباط.. الأسهم السعودية تُفتح للأجانب للاستثمار مباشرة

Lebanon 24
06-01-2026 | 09:12
أقرت هيئة السوق المالية السعودية فتح سوق الأسهم لجميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر اعتباراً من شباط المقبل، في خطوة تهدف إلى تنويع قاعدة المستثمرين ودعم تدفق الاستثمارات وتعزيز السيولة، وفق بيان صادر عن الهيئة.

وباعتماد مشروع الإطار التنظيمي، تصبح سوق الأسهم السعودية متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول إليها بشكل مباشر. وكانت الهيئة قد استطلعت في تشرين الأول الماضي آراء المعنيين بشأن فتح السوق الرئيسية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر.

ويُعد القرار تحولاً عن السياسات التنظيمية المعمول بها، فيما قال عضو مجلس إدارة الهيئة عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن في مقابلة مع "بلومبرغ" إن الهيئة تقترب من إقرار تعديل يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة الذي يبلغ حالياً 49%، متوقعاً دخول القرار حيّز التنفيذ قبل نهاية العام. ووفق تقديرات بنك "جيه بي مورغان" فإن رفع النسبة إلى 100% قد يجذب تدفقات بـ10.6 مليار دولار. (الشرق)
