Najib Mikati
إقتصاد

فيتش ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 و2026

Lebanon 24
08-01-2026 | 23:00
رفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة لعامي 2025 و2026، عقب صدور البيانات الاقتصادية التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي.

وقالت الوكالة إن نمو الاقتصاد الأميركي في 2025 قد يصل إلى 2.1%، ارتفاعاً من 1.8% في توقعاتها السابقة، فيما رفعت تقديراتها لعام 2026 إلى 2% مقارنة بـ1.9% سابقاً.

وجاء هذا التفاؤل مدفوعاً بالأداء القوي للاقتصاد في الربع الثالث من 2025، حيث نما بنسبة 1.1% على أساس فصلي، مستفيداً من مرونة الاستهلاك الخاص، والإنفاق الحكومي، وصافي التجارة الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن انتعاش أسواق الأسهم دعم الإنفاق الاستهلاكي، الذي ارتفع بنسبة 0.9% في الربع الثالث، رغم تباطؤ نمو الدخل الحقيقي للأسر، مع تراجع معدل الادخار من 5.1% في يناير 2025 إلى 4% في سبتمبر.

ولفت التقرير إلى أن الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات سجل قفزة بنسبة 14% على أساس سنوي، مما ساهم بشكل كبير في دعم الناتج المحلي الإجمالي، رغم ضعف الاستثمار الخاص بشكل عام.

وتوقعت الوكالة أن يشهد التضخم ارتفاعاً إلى 3.2% بنهاية 2026، متأثراً بالتأثير المتأخر للتعريفات الجمركية، بينما سيبلغ متوسط معدل البطالة 4.6%، مع توقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتين خلال النصف الأول من 2026 ليصل الحد الأعلى إلى 3.25%.

مواضيع ذات صلة
"فيتش" ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط العام المقبل
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
اليابان ترفع توقعات النمو وتراهن على تحفيز إنفاق الأسر
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الاقتصاد السعودي ينمو 4.5% في 2025
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24

