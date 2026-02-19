تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
الذهب البني.. الدول العربية تحكم قبضتها على سوق التمور العالمي
Lebanon 24
19-02-2026
|
09:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت بيانات إحصائية حديثة تربع
الدول العربية
على عرش إنتاج التمور في العالم، حيث تساهم المنطقة العربية بنصيب
الأسد
من الإجمالي العالمي، مما يعزز مكانتها كمركز ثقل إستراتيجي في منظومة الأمن الغذائي الدولي.
وتصدرت دول بعينها قائمة المنتجين، حيث جاءت
جمهورية
مصر العربية في المرتبة الأولى عالمياً، تلتها
المملكة العربية السعودية
ودولة
الإمارات
العربية المتحدة، وسط نمو ملحوظ في القدرات التصديرية التي باتت تغزو الأسواق الأوروبية والآسيوية على حد سواء.
وأشار التقرير إلى أن هذا التفوق العربي لا يقتصر على كمية الإنتاج فحسب، بل يمتد ليشمل جودة الأصناف الفريدة التي تحظى بطلب عالمي مرتفع. وتعمل الحكومات العربية على تطوير هذا القطاع من خلال إدخال تقنيات الري الحديثة، وتحسين سلاسل التوريد، ودعم الصناعات التحويلية المرتبطة بالتمور.
ويُنظر إلى هذا القطاع كرافد أساسي للاقتصاد الوطني في العديد من البلدان، خاصة مع توجه العالم نحو الأغذية العضوية والصحية التي يمثل التمر ركيزتها الأساسية.
وتواجه هذه الصناعة الواعدة تحديات تتعلق بالتغير المناخي وضرورة مكافحة الآفات الزراعية، إلا أن الاستثمارات الضخمة في البحوث العلمية والابتكار الزراعي تفتح آفاقاً جديدة للاستدامة.
ويسعى المنتجون العرب إلى تعزيز القيمة المضافة عبر تعليب وتصنيع مشتقات التمور، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة العائدات من العملة الصعبة، ليظل التمر العربي سفيراً فوق العادة في مائدة الغذاء العالمية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المطران عودة: أملنا أن تحكم الدولة قبضتها على أرضها ومؤسساتها
Lebanon 24
المطران عودة: أملنا أن تحكم الدولة قبضتها على أرضها ومؤسساتها
19/02/2026 17:47:00
19/02/2026 17:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تحكم البيتكوين النظام النقدي العالمي؟
Lebanon 24
هل تحكم البيتكوين النظام النقدي العالمي؟
19/02/2026 17:47:00
19/02/2026 17:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في دولة عربية.. طوابير أمام محال الذهب
Lebanon 24
في دولة عربية.. طوابير أمام محال الذهب
19/02/2026 17:47:00
19/02/2026 17:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البنك المركزي الأوروبي: نحن نواجه تغييرا كبيرا في النظام العالمي مع تزايد التحديات الجيوسياسية
Lebanon 24
البنك المركزي الأوروبي: نحن نواجه تغييرا كبيرا في النظام العالمي مع تزايد التحديات الجيوسياسية
19/02/2026 17:47:00
19/02/2026 17:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
العربية السعودية
الدول العربية
الإمارات
الأوروبي
السعودية
المملكة
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
الهيئات الاقتصادية تواجه وزيري المال والاقتصاد بملفات الضرائب والودائع
Lebanon 24
الهيئات الاقتصادية تواجه وزيري المال والاقتصاد بملفات الضرائب والودائع
09:50 | 2026-02-19
19/02/2026 09:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيادة سعر البنزين.. هل ستتأثر أسعار المواد الغذائية؟
Lebanon 24
بعد زيادة سعر البنزين.. هل ستتأثر أسعار المواد الغذائية؟
09:37 | 2026-02-19
19/02/2026 09:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. رسوم وأعباء إضافية سيدفعها اللبنانيون بفضل حكومتهم
Lebanon 24
بالفيديو.. رسوم وأعباء إضافية سيدفعها اللبنانيون بفضل حكومتهم
09:25 | 2026-02-19
19/02/2026 09:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عيسى الخوري قلّص إجراءات ومراحل الحصول على الشهادة والإفادة الصناعية
Lebanon 24
عيسى الخوري قلّص إجراءات ومراحل الحصول على الشهادة والإفادة الصناعية
08:23 | 2026-02-19
19/02/2026 08:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تحكم البيتكوين النظام النقدي العالمي؟
Lebanon 24
هل تحكم البيتكوين النظام النقدي العالمي؟
07:58 | 2026-02-19
19/02/2026 07:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:15 | 2026-02-18
18/02/2026 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"قرار إسرائيلي بشأن لبنان".. تقرير إماراتي يتحدّث عن "الاستنزاف"
Lebanon 24
"قرار إسرائيلي بشأن لبنان".. تقرير إماراتي يتحدّث عن "الاستنزاف"
12:00 | 2026-02-18
18/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يسلّف سلام مجددا
Lebanon 24
حزب الله يسلّف سلام مجددا
11:01 | 2026-02-18
18/02/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟
Lebanon 24
كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟
15:23 | 2026-02-18
18/02/2026 03:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تيمور جنبلاط يريدُ برجا
Lebanon 24
تيمور جنبلاط يريدُ برجا
15:52 | 2026-02-18
18/02/2026 03:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:50 | 2026-02-19
الهيئات الاقتصادية تواجه وزيري المال والاقتصاد بملفات الضرائب والودائع
09:37 | 2026-02-19
بعد زيادة سعر البنزين.. هل ستتأثر أسعار المواد الغذائية؟
09:25 | 2026-02-19
بالفيديو.. رسوم وأعباء إضافية سيدفعها اللبنانيون بفضل حكومتهم
08:23 | 2026-02-19
عيسى الخوري قلّص إجراءات ومراحل الحصول على الشهادة والإفادة الصناعية
07:58 | 2026-02-19
هل تحكم البيتكوين النظام النقدي العالمي؟
07:55 | 2026-02-19
نقابة خبراء المحاسبة: لإعادة النظر بزيادة الضرائب
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
19/02/2026 17:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
19/02/2026 17:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
19/02/2026 17:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24