للشهر العاشر على التوالي.. "المركزي" الصيني يثبت الفائدة

أبقى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في خطوة تعكس سعي السلطات إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم الاقتصاد المتباطئ والحفاظ على استقرار العملة المحلية.



وقرر تثبيت سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل عام واحد عند 3%، وسعر الفائدة لأجل خمس سنوات عند 3.5%، وذلك للشهر العاشر على التوالي، رغم مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي.



وتأتي هذه الخطوة في وقت أظهرت فيه بيانات الربع الأخير من العام الماضي تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث سجل نمواً بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وهو الأبطأ منذ رفع القيود الصارمة المرتبطة بجائحة في أواخر عام 2022.

Advertisement