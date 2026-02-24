تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

تطور مفاجئ في استبدال الليرة السورية.. هذا ما قام به المصرف المركزي

Lebanon 24
24-02-2026 | 03:17
تطور مفاجئ في استبدال الليرة السورية.. هذا ما قام به المصرف المركزي
تطور مفاجئ في استبدال الليرة السورية.. هذا ما قام به المصرف المركزي photos 0
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية أن المركزي السوري حقق تقدماً ملموساً خلال فترة وجيزة فيما يتعلق باستبدال العملة السورية، إذ بلغت نسبة الاستبدال 35% من الكتلة النقدية القديمة البالغة 42 تريليون ليرة سورية قديمة، وذلك منذ بدء عملية الاستبدال في بداية يناير الماضي وحتى الآن.

وقال الحصرية إن هذه النسبة المحققة تؤكد سلامة المسار التنفيذي لمصرف سوريا المركزي، حيث سيواصل العمل بالوتيرة نفسها لضمان استكمال العملية بسلاسة وكفاءة، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز الاستقرار المالي ويدعم مسار التعافي الاقتصادي.

وأضاف أنه تم سحب واستبدال أكثر من 13 تريليون ليرة سورية قديمة بما يقابلها من العملة الجديدة من خلال فروع المركزي بالمحافظات السورية، وهذا المبلغ الذي جرى سحبه واستبداله من أصل 42 تريليون ليرة سورية قديمة صادرة في الأعوام السابقة عن المصرف المركزي، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
