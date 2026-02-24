تطور مفاجئ في استبدال الليرة السورية.. هذا ما قام به المصرف المركزي

أكد حاكم مصرف المركزي الحصرية أن المركزي السوري حقق تقدماً ملموساً خلال فترة وجيزة فيما يتعلق باستبدال العملة ، إذ بلغت نسبة الاستبدال 35% من الكتلة النقدية القديمة البالغة 42 تريليون قديمة، وذلك منذ بدء عملية الاستبدال في بداية يناير الماضي وحتى الآن.



وقال الحصرية إن هذه النسبة المحققة تؤكد سلامة المسار التنفيذي لمصرف سوريا المركزي، حيث سيواصل العمل بالوتيرة نفسها لضمان استكمال العملية بسلاسة وكفاءة، وبما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز الاستقرار المالي ويدعم مسار التعافي الاقتصادي.



وأضاف أنه تم سحب واستبدال أكثر من 13 تريليون ليرة قديمة بما يقابلها من العملة الجديدة من خلال فروع المركزي بالمحافظات السورية، وهذا المبلغ الذي جرى سحبه واستبداله من أصل 42 تريليون ليرة سورية قديمة صادرة في الأعوام السابقة عن المصرف المركزي، وفقاً لوكالة الأنباء السورية " ".

