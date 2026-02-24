تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
أسعار الذهب ستصل إلى 6200 دولار في الأشهر المقبلة!
Lebanon 24
24-02-2026
|
05:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقعت مجموعة "يو بي إس" ان تصل أسعار
الذهب
إلى 6200 دولار للأونصة خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار العوامل الرئيسية التي دعمت ارتفاعه القوي خلال العام الماضي.
وأشارت المجموعة إلى أن حالة عدم اليقين التجاري عادت للظهور بعد إعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 15%، في وقت تجمع فيه القوات الأميركية في
الشرق الأوسط
، مما يعزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.
وتوقعت "UBS" خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي
الفيدرالي
مرتين بمقدار 25 نقطة أساس لكل خفض بحلول نهاية سبتمبر، وهو ما قد يدعم
جاذبية
الذهب أكثر.
وأوضحت المجموعة أنها تحافظ على رؤيتها الإيجابية تجاه الذهب، معتبرةً أنه أداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية والمساعدة في التحوط ضد مجموعة من المخاطر الاقتصادية والسوقية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انخفاض الذهب بمقدار 1% ليصل سعره إلى 4922 دولارا للأونصة
Lebanon 24
انخفاض الذهب بمقدار 1% ليصل سعره إلى 4922 دولارا للأونصة
24/02/2026 16:15:03
24/02/2026 16:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إلى أين ستصل أسعار الذهب؟ أهم البنوك العالمية تتوقع السيناريوهات الكبيرة
Lebanon 24
بالفيديو: إلى أين ستصل أسعار الذهب؟ أهم البنوك العالمية تتوقع السيناريوهات الكبيرة
24/02/2026 16:15:03
24/02/2026 16:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: أسعار الفضة تهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 5% لتصل إلى 78.93 دولار للأوقية
Lebanon 24
رويترز: أسعار الفضة تهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 5% لتصل إلى 78.93 دولار للأوقية
24/02/2026 16:15:03
24/02/2026 16:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يستمر بالتراجع ويصل إلى مستويات دون 4700 دولار
Lebanon 24
الذهب يستمر بالتراجع ويصل إلى مستويات دون 4700 دولار
24/02/2026 16:15:03
24/02/2026 16:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الفيدرالي
الرئيسي
دونالد
جاذبية
ترامب
فيدرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
الكريبتو... من القمم إلى الانهيار الرقميّ
Lebanon 24
الكريبتو... من القمم إلى الانهيار الرقميّ
08:00 | 2026-02-24
24/02/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأشقر: موسم التزلج استقطب لبنانيين وأشقاء عرب وحرّك القطاع السياحيّ
Lebanon 24
الأشقر: موسم التزلج استقطب لبنانيين وأشقاء عرب وحرّك القطاع السياحيّ
07:19 | 2026-02-24
24/02/2026 07:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين: لأوسع مشاركة في تحرّك الخميس
Lebanon 24
رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين: لأوسع مشاركة في تحرّك الخميس
07:17 | 2026-02-24
24/02/2026 07:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة المال والموازنة: النقاش العام حول تعديل قانون إعادة هيكلة المصارف انتهى
Lebanon 24
لجنة المال والموازنة: النقاش العام حول تعديل قانون إعادة هيكلة المصارف انتهى
07:09 | 2026-02-24
24/02/2026 07:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
البستاني: لمشاركة لجنة الإقتصاد في نقاشات لجنة المال بشأن إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي
Lebanon 24
البستاني: لمشاركة لجنة الإقتصاد في نقاشات لجنة المال بشأن إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي
07:07 | 2026-02-24
24/02/2026 07:07:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
13:00 | 2026-02-23
23/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشفها
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشفها
15:36 | 2026-02-23
23/02/2026 03:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير يتلقاه ترامب.. إقرأوا ماذا قال موقع أميركي
Lebanon 24
تحذير يتلقاه ترامب.. إقرأوا ماذا قال موقع أميركي
14:42 | 2026-02-23
23/02/2026 02:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:00 | 2026-02-24
الكريبتو... من القمم إلى الانهيار الرقميّ
07:19 | 2026-02-24
الأشقر: موسم التزلج استقطب لبنانيين وأشقاء عرب وحرّك القطاع السياحيّ
07:17 | 2026-02-24
رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين: لأوسع مشاركة في تحرّك الخميس
07:09 | 2026-02-24
لجنة المال والموازنة: النقاش العام حول تعديل قانون إعادة هيكلة المصارف انتهى
07:07 | 2026-02-24
البستاني: لمشاركة لجنة الإقتصاد في نقاشات لجنة المال بشأن إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي
07:00 | 2026-02-24
بعد فقدانها من الأسواق.. هذا بديل أونصات الذهب في لبنان
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
24/02/2026 16:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
24/02/2026 16:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
24/02/2026 16:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24