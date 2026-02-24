أسعار الذهب ستصل إلى 6200 دولار في الأشهر المقبلة!

توقعت مجموعة "يو بي إس" ان تصل أسعار إلى 6200 دولار للأونصة خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار العوامل الرئيسية التي دعمت ارتفاعه القوي خلال العام الماضي.وأشارت المجموعة إلى أن حالة عدم اليقين التجاري عادت للظهور بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 15%، في وقت تجمع فيه القوات الأميركية في ، مما يعزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.وتوقعت "UBS" خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي مرتين بمقدار 25 نقطة أساس لكل خفض بحلول نهاية سبتمبر، وهو ما قد يدعم الذهب أكثر.وأوضحت المجموعة أنها تحافظ على رؤيتها الإيجابية تجاه الذهب، معتبرةً أنه أداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية والمساعدة في التحوط ضد مجموعة من المخاطر الاقتصادية والسوقية.