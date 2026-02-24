تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أسعار الذهب ستصل إلى 6200 دولار في الأشهر المقبلة!

Lebanon 24
24-02-2026 | 05:42
أسعار الذهب ستصل إلى 6200 دولار في الأشهر المقبلة!
توقعت مجموعة "يو بي إس" ان تصل أسعار الذهب إلى 6200 دولار للأونصة خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار العوامل الرئيسية التي دعمت ارتفاعه القوي خلال العام الماضي.

وأشارت المجموعة إلى أن حالة عدم اليقين التجاري عادت للظهور بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 15%، في وقت تجمع فيه القوات الأميركية في الشرق الأوسط، مما يعزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وتوقعت "UBS" خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي مرتين بمقدار 25 نقطة أساس لكل خفض بحلول نهاية سبتمبر، وهو ما قد يدعم جاذبية الذهب أكثر.

وأوضحت المجموعة أنها تحافظ على رؤيتها الإيجابية تجاه الذهب، معتبرةً أنه أداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية والمساعدة في التحوط ضد مجموعة من المخاطر الاقتصادية والسوقية.
 
