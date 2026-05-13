خلال نصف قرن.. هذه مبيعات "جنرال موتورز" في الشرق الأوسط وأفريقيا

وقالت الشركة إن مبيعاتها في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط تجاوزت 4.5 مليون مركبة خلال الـ50 عاماً الماضية، بما يعكس حضورها في دعم قطاع التنقل والأنشطة الاقتصادية في مصر ودول وشمال أفريقيا والمشرق العربي.وشهدت المنطقة انتشار عدد من أبرز طرازاتها، بينها شاحنات "شفروليه سيلفرادو" و"جي إم سي سييرا"، وسيارات "شفروليه كابريس" و"ماليبو"، إضافة إلى الطرازات الفاخرة من "كاديلاك".كما عززت الشركة حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات عبر "شفروليه تاهو" و"جي إم سي يوكون" و"كاديلاك إسكاليد"، إلى جانب طرازات اقتصادية مثل "شفروليه أوبترا" و"جرووف" و"كابتيفا".وفي مصر، أوضحت الشركة أن مصنعها في مدينة السادس من أكتوبر أنتج أكثر من مليون مركبة خلال 43 عاماً، ليصبح أول مصنع سيارات تابع للقطاع الخاص في البلاد يحقق هذا الرقم.وأضافت أن المصنع يعتمد على شبكة تضم أكثر من 80 مورداً محلياً وشريكاً دولياً، دعماً لخطط التصنيع ونقل الخبرات إلى السوق المحلية.وأكدت "جنرال موتورز" استمرار تطوير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار في المنطقة، مشيرة إلى أن مركز توزيع في جبل علي بالإمارات يشكل محوراً رئيسياً لتوفير المكونات وقطع الغيار لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط.كما لفتت إلى أن علامة "إيه سي دلكو" باعت نحو 60 مليون بطارية في المنطقة، مع استمرار توسعها في خدمات ما بعد البيع ودعم الصيانة ومكافحة المنتجات المقلدة.وقال هورهي بلاتا إن الشركة تستهدف تعزيز استثماراتها خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على التقنيات المتصلة وأنظمة القيادة المتطورة، ودعم شبكة الوكلاء والشركاء المحليين.وتعتزم الشركة إطلاق فعاليات وعروض خاصة خلال العام الجاري احتفالاً بمئويتها في المنطقة، إلى جانب التوسع في تقديم تقنيات حديثة مثل نظام "سوبر كروز" للقيادة المساعدة دون استخدام اليدين في بعض أسواق الخليج.وأكدت "جنرال موتورز" أن خططها المستقبلية تقوم على دعم الصناعة المحلية، وتوسيع منظومة الموردين والوكلاء، وتسريع تبني تقنيات التنقل الذكي والأنظمة المتصلة بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص. (المال)