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إقتصاد
إضراب سائقي المترو يشل الحركة في لندن
Lebanon 24
02-06-2026
|
15:26
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شلّ إضراب لسائقي قطارات مترو الأنفاق الحركة في العاصمة
البريطانية
لندن
هذا الصباح.
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ويأتي الإضراب احتجاجاً على ساعات العمل، بعد أن فشلت سلطات النقل في التوصل لاتفاق مع النقابات.
ومن المتوقع أن تشهد شبكة مترو الأنفاق في المدينة إضراباً أوسع الخميس، يستمر على مدار اليوم.
ويعترض المضربون على مقترح من
هيئة النقل في لندن
(TRANSPORT FOR LONDON) يسمح لسائقي القطارات، توزيع ساعات العمل الأسبوعية على 4 أيام، بدلا من 5، وهو ما اعترضت عليه بعض النقابات، خوفا من تداعيات
يوم العمل
الأطول على السلامة.
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