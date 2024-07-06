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صحة

للوقاية من السرطان.. ما الذي يحتاجهُ الرجل؟

Lebanon 24
06-07-2024 | 16:00
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يمكن أن تساهم مجموعة بسيطة من السلوكيات الصحية، بشكل كبير، في تحسين صحة الرجل وتقليل خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان.

وتنعكس هذه السلوكيات الصحية على الوقاية من أمراض مزمنة أخرى، مثل أمراض القلب والسكتة وهشاشة العظام.
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ووفق "كانسر سنتر"، يأتي الوزن الصحي في مقدمة هذه الإجراءات، حيث يرتبط الحفاظ على وزن صحي بتقليل خطر الإصابة بـ 13 نوعاً مختلفاً من الأورام.

ويساعد تحديد الوقت الذي يقضيه الشخص أمام الشاشات، والالتزام بتمارين بدنية، ومراقبة نوعية وكمية الأطعمة على ضبط الوزن.

وللالتزام بتمارين بدنية، يُنح باختيار نشاط معين يكون محبباً، أو الذهاب لصالة الألعاب (الجيم)، أو المشي يومياً.

كذلك، يساعد عدم التدخين، أو حتى استهلاك التبغ الخالي من الدخان، في الوقاية من عدة أنواع من السرطان.

ولا ينبغي للمدخن التوقف عن محاولة الإقلاع، بل تكرارها ومواصلة كبح استهلاك التبغ.

وتعتبر التغذية الصحية من أساسيات السلوك الصحي الوقائي ضد السرطان، وخاصة تناول كميات كافية من الخضروات والفواكه يومياً، والاستهلاك المعتدل للحوم الحمراء والمصنعة.

كذلك، يُنصح بإضافة زيت الزيتون كلما أمكن للأطعمة، والحد لأقصى درجة من الوجبات السريعة.

ومن السلوكيات الوقائية ضد السرطان الحماية من الأمراض الجنسية المنقولة، والحد من استهلاك الكحول.

وتنبغي مراجعة الطبيب بداية من سن الـ 45 بخصوص الفحوصات الدورية المطلوبة. (24)
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