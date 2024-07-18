عقار قد يبطئ الشيخوخة ويطيل عمر الإنسان

وجد باحثون عقاراً جديداً يأملون في أن يبطئ شيخوخة الإنسان ويطيل العمر، بعدما أثبت نجاحه في إطالة عمر حيوانات في المختبر بنسبة 25%.



ودرس باحثون في مختبر MRC للعلوم الطبية، وكلية إمبريال كوليدج لندن وكلية الطب Duke-NUS في سنغافورة، بروتيناً يسمى "إنترلوكين 11".

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وأجرى العلماء تجربتين، الأولى على فئران معدَّلة وراثياً، لذلك لم تكن قادرة على إنتاج "الإنترلوكين 11"، والثانية انتظر الباحثون حتى بلوغ الفئران 75 أسبوعاً من العمر (أي ما يعادل تقريباً شخصاً يبلغ من العمر 55 سنة)، ثم أعطيت بانتظام دواءً لتطهير أجسامها من "الإنترلوكين 11".



وأظهرت النتائج، التي نشرت في مجلة "نيتشر"، أن متوسط العمر زاد بنسبة 20 - 25% اعتماداً على التجربة وجنس الفئران. ودرس باحثون في مختبر MRC للعلوم الطبية، وكلية إمبريال كوليدج لندن وكلية الطب Duke-NUS في سنغافورة، بروتيناً يسمى "إنترلوكين 11".وأجرى العلماء تجربتين، الأولى على فئران معدَّلة وراثياً، لذلك لم تكن قادرة على إنتاج "الإنترلوكين 11"، والثانية انتظر الباحثون حتى بلوغ الفئران 75 أسبوعاً من العمر (أي ما يعادل تقريباً شخصاً يبلغ من العمر 55 سنة)، ثم أعطيت بانتظام دواءً لتطهير أجسامها من "الإنترلوكين 11".وأظهرت النتائج، التي نشرت في مجلة "نيتشر"، أن متوسط العمر زاد بنسبة 20 - 25% اعتماداً على التجربة وجنس الفئران.



وبينت نتائج التجربة التي عُرفت بـ"الجدات الرشيقات" أن الفئران التي تلقت العقار شهدت تحسناً في وظائف العضلات وكان لديها فراء أكثر صحة، وأصيبت بسرطانات أقل من أقرانها غير المعالجين.

غالباً ما تموت فئران التجارب المسنة بسبب السرطان، لكن الفئران التي تفتقر إلى "الإنترلوكين 11" كانت لديها مستويات أقل بكثير من المرض.



ويعتقد الباحثون أن بروتين "إنترلوكين 11" يلعب دورا سلبياً في مجال الشيخوخة في وقت لاحق من عمر الإنسان.