الوضع خطير.. أمراض السرطان تضرب الفئات الشبابية حول العالم

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كشفت دراسة جديدة أجرتها الجمعية الأميركية للسرطان أن معدلات الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والبنكرياس، آخذة في الارتفاع بين الأجيال الشابة المتعاقبة، إلى جانب ارتفاع معدلات الوفيات بسبب أنواع من السرطان مثل سرطان الكبد وسرطان القولون. ويؤكد البحث، الذي يحلل بيانات ملايين المرضى والوفيات، على التحول بين الأجيال في خطر الإصابة بالسرطان، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات وقائية مستهدفة والدعوة إلى تبني سياسات لمعالجة الأعباء المتزايدة للسرطان بين السكان الأصغر سنا.وتشير النتائج الأخيرة لدراسة أجرتها الجمعية الأميركية للسرطان إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بين الأجيال الأصغر سناً، مع زيادة في حالات الإصابة والوفيات بسبب أنواع متعددة من السرطان. ويسلط هذا التحول بين الأجيال في خطر الإصابة بالسرطان الضوء على الحاجة الملحة إلى تدخلات صحية مستهدفة وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية.وتشير دراسة شاملة حديثة أجرتها الجمعية الأميركية للسرطان (ACS) إلى أن معدلات الإصابة بـ 17 من أصل 34 نوعًا من أنواع السرطان التي تمت دراستها، مثل سرطان الثدي والبنكرياس والمعدة، كانت في تزايد تدريجي في الفئات السكانية الأصغر سنًا. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أن معدلات الوفيات ارتفعت جنبًا إلى جنب مع معدلات الإصابة بسرطانات معينة، بما في ذلك سرطان الكبد (عند الإناث فقط)، والرحم، والمرارة، والخصية، وسرطان القولون والمستقيم.وحسب الدراسة، وجد الباحثون أن معدلات الإصابة زادت مع كل مجموعة مواليد متتالية منذ عام 1920 تقريبًا لثمانية من 34 حالة سرطان. وعلى وجه الخصوص، كان معدل الإصابة أعلى بنحو مرتين إلى ثلاث مرات في مجموعة مواليد عام 1990 مقارنة بمجموعة مواليد عام 1955 لسرطان البنكرياس والكلى والأمعاء الدقيقة لدى كل من الذكور والإناث؛ وسرطان الكبد لدى الإناث.بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت معدلات الإصابة في الفئات العمرية الأصغر سنًا، بعد انخفاض في الفئات العمرية الأكبر سنًا، لتسعة من السرطانات المتبقية بما في ذلك سرطان الثدي والرحم، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان المعدة غير القلبي، وسرطان المرارة، وسرطان المبيض، وسرطان الخصية، وسرطان الشرج لدى الأفراد الذكور. (sci tech daily)