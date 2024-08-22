Advertisement

صحة

فاكهة قد تساعد في تقليل دهون الكبد.. ما هي؟

Lebanon 24
22-08-2024 | 04:42
A-
A+
Doc-P-1237481-638599238666239708.jpg
Doc-P-1237481-638599238666239708.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر فريق بحثي من جامعة لافال الكندية فوائد فاكهة غريبة في علاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي.
 
ووجدت الدراسة أن فاكهة "كامو كامو"، الغنية بمضادات الأكسدة وتأتي مباشرة من مناطق الأمازون، تعمل على تقليل مستويات الدهون في الكبد.
Advertisement

ويوضح أندريه ماريت، الأستاذ والباحث في المعهد الجامعي لأمراض القلب والرئة في كيبيك، جامعة لافال (IUCPQ): "تقوم الميكروبات باستقلاب جزيئات البوليفينول الكبيرة التي لا يمكن امتصاصها بواسطة الأمعاء، وتحويلها إلى جزيئات أصغر يمكن للجسم استيعابها لتقليل دهون الكبد".

وحدد فريق البحث آليتين محتملتين لعمل جزيئات البوليفينول الصغيرة، حيث يمكنها تقليل تكوين الدهون في الكبد، وتحفيز تحلل الدهون عن طريق الأكسدة. وربما يفسر الجمع بين الآليتين الفعالية العالية للمستخلص.

ومع ذلك، لاحظ الفريق تباينا كبيرا في الاستجابة لـ"كامو كامو".

ويوضح ماريت: "نفترض أن ميكروبات الأمعاء الأولية تؤثر على الاستجابة للبوليفينول. وإذا وجدنا العوامل المعنية، فقد نتمكن من تعديل ميكروبات الأمعاء وزيادة فعالية المستخلص".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:36 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
06:29 | 2024-08-22
03:30 | 2024-08-22
03:00 | 2024-08-22
00:52 | 2024-08-22
23:00 | 2024-08-21
15:00 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24