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صحة

تعرف على 7 فوائد مذهلة للكرز.. من محاربة السرطان إلى تعزيز النوم

Lebanon 24
18-09-2024 | 16:06
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تتعدد فوائد الكرز الصحية والعلاجية، وذلك لكونه مصدراً غنياً فيتامين أ، وفيتامين سي، والألياف، والمنغنيز، والنحاس،تعرفوا على أفضل أنواع الكرز وأبرز فوائده الصحية.

في دراسة حديثة، كشف أطباء مختصون في التغذية 7 مزايا غير متوقعة لفاكهة الكرز، التي تعد أحد أهم الفواكه الصيفية، أمّا هذه المزايا فهي:
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أوّلاً، تساعد فاكهة الكرز في تجنّب ظهور التجاعيد بسبب محتواها العالي من فيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى التي تثبط الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم.
 
ثانيًا، يقلل تناول الكرز أيضا من خطر الإصابة بالسرطان، إذ يحتوي مادة البوليفينول وهي مركبات مفيدة قد تكون لها تأثيرات مضادة للسرطان.
ثالثاً، يساعد الكرز في خفض ضغط الدم، حيث تعتبر هذه الفاكهة غنيّة بمركبات البوليفينول الواقية التي تمّ ربطها بتحسين مستويات ضغط الدم.

أيضاً، يساعد الكرز في إبطاء تدهور القدرات الإدراكية، بفضل الأنثوسيانين، كما يُحسّن عمل وظائف المخ والذاكرة ويقلّل من الالتهاب ويقاوم الإجهاد التأكسدي في الدماغ، الذي يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.

بالإضافة إلى أنّه يمكن أن يقلّل تناول الكرز من خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز على إرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب والضغط.

أخبراً، يساعد عصير الكرز الأحمر في مكافحة مرض السكري من النوع 2، كما يساعد تناوله أيضا على النوم بشكل أفضل، وذلك بفضل هرمون الميلاتونين الذي يتحكّم في دورة النوم والاستيقاظ.
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