ماذا يعني تغيّر لون اللسان؟

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يكون اللسان السليم وردي اللون على الرغم من أن الظل قد يختلف من شخص لآخر، ويتراوح من اللون الوردي الداكن إلى الفاتح.وتحث التوصيات على تنظيف اللسان مرة إلى مرتين يومياً، وأثناء التنظيف عليك بفحصه، فكل تغير في اللون يعني شيئاً.ويعد ظهور طبقة بيضاء على سطح اللسان أحد أكثر التغييرات شيوعاً لدى الأشخاص الأصحاء. ويمكن أن يحدث هذا إذا توقفت عن تنظيف اللسان بالفرشاة أو كشطه، حتى لبضعة أيام.وفي هذه الحالة، تتراكم بقايا الطعام والميكروبات وتسببت في ظهور البلاك، وسيؤدي الفرك أو الكشط اللطيف إلى إزالة هذه الطبقة التي تحتوي ميكروبات، وتقليل فرص العدوى.وقد يشير الطلاء الأصفر للسان إلى مرض القلاع الفموي، وهو عدوى فطرية تترك سطحاً خاما عند فركها.ومرض القلاع الفموي شائع لدى كبار السن الذين يتناولون أدوية متعددة أو يعانون من مرض السكري. ويمكن أن يصيب أيضاً الأطفال والشباب بعد المرض، بسبب القمع المؤقت لجهاز المناعة أو استخدام المضادات الحيوية.ويصف الطبيب علاجاً لهذه الحالة، عادة ما يستمر شهراً. (الامارات 24)