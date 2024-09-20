Advertisement

صحة

ماذا يعني تغيّر لون اللسان؟

Lebanon 24
20-09-2024 | 01:23
A-
A+
Doc-P-1249111-638624175781295984.jpg
Doc-P-1249111-638624175781295984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يكون اللسان السليم وردي اللون على الرغم من أن الظل قد يختلف من شخص لآخر، ويتراوح من اللون الوردي الداكن إلى الفاتح.

وتحث التوصيات على تنظيف اللسان مرة إلى مرتين يومياً، وأثناء التنظيف عليك بفحصه، فكل تغير في اللون يعني شيئاً.
Advertisement

ويعد ظهور طبقة بيضاء على سطح اللسان أحد أكثر التغييرات شيوعاً لدى الأشخاص الأصحاء. ويمكن أن يحدث هذا إذا توقفت عن تنظيف اللسان بالفرشاة أو كشطه، حتى لبضعة أيام.

وفي هذه الحالة، تتراكم بقايا الطعام والميكروبات وتسببت في ظهور البلاك، وسيؤدي الفرك أو الكشط اللطيف إلى إزالة هذه الطبقة التي تحتوي ميكروبات، وتقليل فرص العدوى.

وقد يشير الطلاء الأصفر للسان إلى مرض القلاع الفموي، وهو عدوى فطرية تترك سطحاً خاما عند فركها.

ومرض القلاع الفموي شائع لدى كبار السن الذين يتناولون أدوية متعددة أو يعانون من مرض السكري. ويمكن أن يصيب أيضاً الأطفال والشباب بعد المرض، بسبب القمع المؤقت لجهاز المناعة أو استخدام المضادات الحيوية.

ويصف الطبيب علاجاً لهذه الحالة، عادة ما يستمر شهراً. (الامارات 24)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:30 | 2024-09-20
02:40 | 2024-09-20
00:23 | 2024-09-20
23:21 | 2024-09-19
23:00 | 2024-09-19
18:38 | 2024-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24