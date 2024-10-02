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صحة

هل من الممكن علاج القلق لدى كبار السن؟

Lebanon 24
02-10-2024 | 03:00
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القلق لا يفارقهم، هكذا هم كبار السن، يشعرون بالقلق علينا؟، والقلق من الحياة بشكل عام، فكل خبراتهم السابقة وتجاربهم، لم تجعلهم في شعور مطمئن وهادئ، فدوما يقلق الكبار على الصغار.
القلق لا يفارقهم، هذا ما أكده تقرير نشر bluemoonseniorcounseling  موضحا أن كبار السن يعانون الكثير من الشعور بالتوتر والقلق من أقل الأسباب والمواقف، وهناك طرق للتغلب على هذه المشكلة:
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تمرين التنفس
احد أهم أهم التقينات السهلة على كبار السن للتخلص من القلق والتوتر الشديد، وهو ما  يساعدهم على الراحة والهدوء، بالشهيق الكامل والزفير الكامل ببطئ، لمدة 10 مرات على الأقل.
النشاط البدنى الجيد
كلما كنت تمارس نشاطا حركيا منتظما كلما كنت أكثر شعورا بالهدوء، ولعل أهم الرياضات هي المشى الخفيف، والسباحة، واليوجا والتنزه بهدوء ، واستشر طبيبك قبل ممارسة أي نوع من الرياضة.
الروتين
ضبط روتين اليوم يساعد على تمتع كبار السن بالراحة النفسية والهدوء وتخفيف حدة التوتر
النوم
النوم براحة وهدوء أحد أهم الأفعال التي تعزز من صحة كبار السن وتقلل من القلق لديهم والتوتر كذلك، كما تحد من تشتت الانتباه وضيق المزاج والشعور بالتوتر والعصبية
الاستشارة الطبية
كلما كنت تستشر طبيبا نفسيا كلما كنت أفضل ومستعد لأى نوبات توتر أو قلق
ممارسة هواية
 ممارسة الهوايات الصحية  امر في غاية الأهمية، يقلل من مشكلة التوتر والمشاعر الغاضبة  والقلق العام وتساعد على الانخراط لكبار السن مع المجتمع، مما يخفف حدة المشاعر السلبية الخاصة بالوحدة والقلق. (اليوم السابع)
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