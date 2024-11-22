الصحة العالمية: جدري القردة يمثّل حالة طوارئ صحية عامة

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قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنّ تفشي جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة.وكانت المنظمة أعلنت لأول مرة حالة الطوارئ في آب حينما حدث تفش لسلالة فرعية جديدة من جمهورية الكونجو الديمقراطية المتضررة بشدة من الفيروس إلى دول مجاورة.وعقدت المنظمة اجتماعاً للجنة الطوارئ، وقرر المدير العام للمنظمة، بما يتفق مع مشورة اللجنة، أن الزيادة الكبيرة في إصابات جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.وذكرت المنظمة أن "القرار يستند إلى تزايد أعداد الإصابات واستمرار تفشي الحالات في منطقة جغرافية، بالإضافة إلى التحديات العملياتية في الميدان والحاجة إلى استجابة منسقة ومستدامة على مستوى الدول والشركاء".ويمكن لجدري القردة الانتقال عبر المخالطة، وقد يؤدي المرض إلى الوفاة، لكن أعراضه عادة ما تكون معتدلة.ويشتبه في إصابة أكثر من 46 ألف شخص هذا العام في أنحاء إفريقيا، وبشكل رئيسي في الكونغو، بالإضافة إلى الاشتباه في وفاة ما يزيد على ألف.