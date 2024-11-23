هل تعاني من الأرق؟ إليك هذه الحيلة الفعّالة

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وفي مقطع فيديو نشرته على حسابها على "تيك توك"، شرحت جوردون لمتابعيها الطريقة التي تتبعها "زاعمة أنها فعّالة دائما للعودة إلى النوم".وأوضحت أن كل ما عليك فعله:أوّلاً، إغلاق عينيكثانياً، تحريكهما في سلسلة من الحركات المتعاقبة، حيث تبدأ بتحريك العينين نحو الأسفل.ثالثاً، العودة إلى المركز، بعدها تحرك العينين إلى أقصى اليسار، ثم إلى أقصى اليمين.رابعاً، العودة إلى المركز.وشارك العديد من المتابعين تجاربهم مع هذه الحيلة، حيث كتب أحدهم: "فعلت هذا أثناء مشاهدة الفيديو ثم نمت. استيقظت بعد 3 ساعات، وكان الفيديو لا يزال يعاد تشغيله". كما أضافت إحدى النساء: "ساعدتني هذه الحيلة على النوم لفترة أطول من أي وقت مضى". (روسيا اليوم)