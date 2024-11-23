19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل تعاني من الأرق؟ إليك هذه الحيلة الفعّالة
Lebanon 24
23-11-2024
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت خبيرة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي، هيذر جوردون، إن الحل من الأرق في منتصف الليل يكمن في تحريك العينين بطريقة معينة.
وفي مقطع فيديو نشرته على حسابها على "تيك توك"، شرحت جوردون لمتابعيها الطريقة التي تتبعها "زاعمة أنها فعّالة دائما للعودة إلى النوم".
Advertisement
وأوضحت أن كل ما عليك فعله:
أوّلاً، إغلاق عينيك
ثانياً، تحريكهما في سلسلة من الحركات المتعاقبة، حيث تبدأ بتحريك العينين نحو الأسفل.
ثالثاً، العودة إلى المركز، بعدها تحرك العينين إلى أقصى اليسار، ثم إلى أقصى اليمين.
رابعاً، العودة إلى المركز.
وشارك العديد من المتابعين تجاربهم مع هذه الحيلة، حيث كتب أحدهم: "فعلت هذا أثناء مشاهدة الفيديو ثم نمت. استيقظت بعد 3 ساعات، وكان الفيديو لا يزال يعاد تشغيله". كما أضافت إحدى النساء: "ساعدتني هذه الحيلة على النوم لفترة أطول من أي وقت مضى". (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
العدو يرمي صناديق معلّقة بمظلات في هذه المنطقة اللبنانية!
Lebanon 24
العدو يرمي صناديق معلّقة بمظلات في هذه المنطقة اللبنانية!
07:18 | 2024-11-23
23/11/2024 07:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
كان نائباً.. معلومات عن محمد حيدر المُرجح استهدافه بـ"غارة البسطا"!
Lebanon 24
كان نائباً.. معلومات عن محمد حيدر المُرجح استهدافه بـ"غارة البسطا"!
02:58 | 2024-11-23
23/11/2024 02:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الغارة على البسطة أحدثت فجوة كبيرة.. هل اغتالت إسرائيل "الشبح"؟
Lebanon 24
الغارة على البسطة أحدثت فجوة كبيرة.. هل اغتالت إسرائيل "الشبح"؟
23:54 | 2024-11-22
22/11/2024 11:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء عدد من المباني في هذه المناطق بعد ورود اتصالات تحذير للسكان!
Lebanon 24
إخلاء عدد من المباني في هذه المناطق بعد ورود اتصالات تحذير للسكان!
10:51 | 2024-11-23
23/11/2024 10:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
متى سيُوقف نتنياهو "حرب لبنان"؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
متى سيُوقف نتنياهو "حرب لبنان"؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
06:00 | 2024-11-23
23/11/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:32 | 2024-11-23
ما العلاقة بين الحكة ومتلازمة "تنشيط الخلايا البدينة"؟
02:45 | 2024-11-23
رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة في هذا البلد
02:00 | 2024-11-23
علاقة بين المشي البطيء والإصابة بالخرف.. دارسة تكشف
23:00 | 2024-11-22
لتقليل الالتهابات المزمنة.. إليكم هذه الخطوات
18:02 | 2024-11-22
الصحة العالمية: جدري القردة يمثّل حالة طوارئ صحية عامة
16:00 | 2024-11-22
علاقة وثيقة بين أمراض القلب والخرف.. كيف تساهم الأدوية الشائعة في تقليل خطر الإصابة؟
فيديو
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
Lebanon 24
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
01:38 | 2024-11-21
23/11/2024 22:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
23/11/2024 22:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
23/11/2024 22:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24