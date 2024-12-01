17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
علامات تحذيرية تكشف تأثير الإجهاد المزمن على الجسم.. إحذروها
Lebanon 24
01-12-2024
|
09:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الخبراء أن الإجهاد المزمن قد يكون له تأثيرات مدمرة على صحتنا الجسدية، وقد يكون مميتا تماما مثل الأمراض الجسدية.
وبهذا الصدد، قالت الطبيبة النفسية، أودري تانغ، إن الإجهاد المستمر يؤدي إلى إفراز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، التي تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبات قلبية وزيادة الوزن وأمراض السمنة.
Advertisement
وأوضحت تانغ لصحيفة MailOnline أن التوتر يمكن أن يؤثر على سلوكنا اليومي وصحتنا الجسدية إذا استمر لفترة طويلة. ومن بين العلامات التحذيرية للإجهاد المزمن، ذكرت صعوبة النوم والقلق المستمر وفقدان الشهية أو الإفراط في الأكل، بالإضافة إلى آلام الصدر والصداع وآلام العضلات.
ويشير الخبراء إلى أن الإجهاد يحفّز استجابة "القتال أو الهروب" في الجسم، ما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية وزيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم. وإذا استمر التوتر لفترة طويلة دون معالجة، فقد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم المزمن.
وأضافت تانغ أن التوتر يسبب أيضا تغييرات في الشهية، حيث قد يشعر البعض بفقدان الرغبة في تناول الطعام، بينما يفرط آخرون في تناول الطعام. كما أن الإجهاد يسبب توترا في العضلات كآلية لحماية الجسم من الإصابة.
ومن العلامات الأخرى التي قد تشير إلى مستويات مقلقة من التوتر، انخفاض الرغبة الجنسية، نتيجة لتأثير الإجهاد على مستويات هرمون التستوستيرون في الجسم.
وعلى الرغم من عدم وجود علاج محدد للتوتر، يُنصح الأشخاص الذين يعانون من تأثيرات الإجهاد على صحتهم الجسدية بالتحدث إلى الطبيب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الآن.. ماذا تشهد سماء بيروت؟
Lebanon 24
الآن.. ماذا تشهد سماء بيروت؟
14:34 | 2024-11-30
30/11/2024 02:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق لبشار الأسد بعد اندلاع المواجهات في سوريا.. إليكم ما قاله
Lebanon 24
أوّل تعليق لبشار الأسد بعد اندلاع المواجهات في سوريا.. إليكم ما قاله
14:52 | 2024-11-30
30/11/2024 02:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"اقتحامات وسرقات" في بيروت خلال النهار.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"اقتحامات وسرقات" في بيروت خلال النهار.. شاهدوا الفيديو
00:35 | 2024-12-01
01/12/2024 12:35:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن تهديدٍ إسرائيليّ لمنطقة وادي خالد.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
أنباء عن تهديدٍ إسرائيليّ لمنطقة وادي خالد.. ما حقيقتها؟
13:01 | 2024-11-30
30/11/2024 01:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ بلدة لبنانية.. رجلٌ اغتصب ابنته وحمِلت منه!
Lebanon 24
جريمة تهزّ بلدة لبنانية.. رجلٌ اغتصب ابنته وحمِلت منه!
03:23 | 2024-12-01
01/12/2024 03:23:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في صحة
11:18 | 2024-12-01
احذروا.. هذا ما يسببه فطر الجلد في صالونات الحلاقة
07:11 | 2024-12-01
هل النوم 7 ساعات كافٍ للحفاظ على الصحة؟
05:00 | 2024-12-01
سرّ جديد عن "النباتيين".. ما هو؟
02:30 | 2024-12-01
حتى العيون تصاب بالانفلونزا... هذا ما يفعله فصل الشتاء بصحتكم
23:00 | 2024-11-30
أطعمة تسبب السرطان عليك تجنبها
16:00 | 2024-11-30
فوائد الشوفان مع الموز للرضع
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
01/12/2024 18:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
01/12/2024 18:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
01/12/2024 18:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24