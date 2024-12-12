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صحة

فحص صحة الفم قد ينقذ حياتك من أمراض مميتة

Lebanon 24
12-12-2024 | 07:21
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تحدث مايكل كاي، طبيب الأسنان في مركز Pitt St Dental للأسنان في سيدني، عن كيفية قدرة فحص الفم على الكشف عن مشكلات صحية قد تهدد حياتك، مثل الوفاة أثناء النوم أو الإصابة بأمراض مزمنة.


ووفقا له، يمكن لحالة  الأسنان واللثة أن تكشف عن مجموعة من الأمراض والأعراض الصحية، ما يبرز أهمية فحص الفم كجزء أساسي من الرعاية الصحية الشاملة.
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وفيما يلي 4 حالات قد يكتشفها طبيب الأسنان من خلال فحص الفم:

- مرض السكري أو الاستعداد للإصابة به

أوضح كاي أن مرض السكري يؤثر بشكل كبير على صحة اللثة. فمن يعاني من السكري أو لديه استعداد للإصابة به يعاني عادة من مشاكل في اللثة، مثل الالتهاب أو النزيف. وعند ملاحظة مثل هذه الأعراض، قد يوصي طبيب الأسنان بإجراء اختبار لمرض السكري كإجراء احترازي.

- انقطاع النفس أثناء النوم

يمكن لفحص الأسنان وبنية الوجه أن يكشف إذا كنت تتنفس من فمك أو أن لديك مشاكل في التنفس أثناء النوم. ويعد الأشخاص الذين يتنفسون من الفم أكثر عرضة للإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم، وهو اضطراب يمكن أن يكون مميتا إذا ترك دون علاج.


وعادة ما تظهر على أسنان هؤلاء الأشخاص علامات صرير الأسنان، وقد تكون اللثة حمراء. كما أن ملامح الوجه قد تشير إلى اضطراب النوم، مثل الفك السفلي القصير أو الوجه الممدود.

- الأمراض المناعية الذاتية

يقول كاي إن بعض الأمراض المناعية الذاتية، مثل متلازمة القولون العصبي، يمكن أن تسبب جفافا شديدا في الفم. كما أن القروح الحمراء داخل الفم قد تشير إلى أمراض مثل مرض كرون أو الذئبة.

- العادات الغذائية والتدخين

يستطيع طبيب الأسنان أيضا معرفة الكثير عن عاداتك الغذائية من خلال فحص فمك. ويظهر على أسنان الأشخاص الذين يشربون النبيذ الأحمر أو القهوة السوداء بانتظام بقعا مميزة، بينما يكشف الفحص عن النظام الغذائي الحمضي أو الغني بالسكر. فالسكر، على سبيل المثال، يرتبط بشكل رئيسي بتسوس الأسنان، في حين أن الأطعمة الحمضية تسبب تآكل المينا.

كما يمكن أن تكشف الحالة العامة للأسنان واللثة عن تأثيرات التدخين، الذي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم. (روسيا اليوم)
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