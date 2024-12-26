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صحة

أطعمة يجب تجنب تناولها مع الأناناس.. ما هي؟

Lebanon 24
26-12-2024 | 10:49
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ينصح الخبراء بتجنب تناول الأناناس مع الأطعمة التالية لتجنب حدوث مشاكل غير مرغوب فيها:

منتجات الألبان
من أكثر الأطعمة التي ينصح بتجنبها تناول الأناناس مع منتجات الألبان، مثل الحليب أو الزبادي أو الجبن. يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم يساعد في تكسير البروتينات. عند تناوله مع منتجات الألبان، يمكن أن يتداخل البروميلين مع البروتينات الموجودة في منتجات الألبان، مما يؤدي إلى التخثر أو سوء الهضم. قد يسبب هذا عدم ارتياح في المعدة، مثل الانتفاخ أو الغازات أو عسر الهضم. يمكن أن تؤدي الطبيعة الحمضية للأناناس مع منتجات الألبان إلى تعطيل عملية الهضم، مما قد يسبب الشعور بالثقل أو عدم الراحة. قد يؤدي البروميلين الموجود في الأناناس أيضًا إلى تكسير البروتين الموجود في منتجات الألبان قبل هضمه بالكامل، مما يؤدي إلى اضطراب المعدة.
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الأطعمة الغنية بالنشا
تشمل قائمة الأطعمة الغنية بالنشا البطاطس أو الخبز أو المعكرونة. ونظرًا لأن الأناناس فاكهة غنية بالحمض والبروميلين، فإن تناوله مع أطعمة غنية بالنشا يمكن أن يؤدي إلى إبطاء هضمها، بخاصة وأنها أبطأ في الهضم بالفعل بسبب محتواها من الكربوهيدرات المعقدة. ويمكن أن تتسبب الطبيعة الحمضية للأناناس والنشا في الأطعمة مثل الخبز أو البطاطس في اختلال التوازن في المعدة، مما يؤدي إلى التخمر أو الانتفاخ.
 
الأطعمة الغنية بالبروتين
في حين أن الأناناس نفسه رائع للهضم بسبب البروميلين، فليس من المثالي دائمًا تناوله مع الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم أو البيض أو البقوليات. يمكن أن يتسبب النشاط الأنزيمي للبروميلين في تحلل البروتين بسرعة كبيرة عند تناوله مع هذه الأطعمة، مما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل عدم الراحة أو التشنج أو الشعور بالثقل. قد يتداخل بروميلين الأناناس مع هضم الوجبات الغنية بالبروتين، والتي تتطلب وقتًا وإنزيمات معينة للتحلل. عند تناولها معًا، يمكن أن يؤدي تعطيل تحلل البروتين إلى عدم الراحة في المعدة وعدم كفاءة الهضم.

الفواكه الحمضية
يمكن أن يؤدي الجمع بين الأناناس والفواكه الحمضية الأخرى مثل البرتقال أو الغريب فروت أو الليمون أيضًا إلى مشاكل في الجهاز الهضمي لبعض الأفراد. يحتوي كل من الأناناس والفواكه الحمضية على نسبة عالية من الحمض، ويمكن أن يؤدي تناولهما معًا إلى زيادة حموضة المعدة، مما يمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة أو ارتداد الحمض. يمكن أن تطغى الحموضة العالية من كل من الأناناس والفواكه الحمضية على الجهاز الهضمي، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من معدة حساسة أو ارتداد الحمض.

لأطعمة تحتوي على سكر مضاف
على الرغم من أن الأناناس حلو بطبيعته، إلا أن تناوله مع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف (مثل الحبوب السكرية أو المعجنات أو المشروبات الغازية) يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة الهضمية والأيضية. يمكن أن يؤدي الجمع بين السكر المفرط والسكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وتعطيل توازن الأنسولين في الجسم. يمكن أن يؤدي محتوى السكر العالي في الأناناس، عند دمجه مع السكريات المضافة، إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، يليه انخفاض حاد. وبالتالي يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالخمول، والرغبة الشديدة في تناول المزيد من السكر، مما يمكن أن يساهم في حدوث مشكلات أيضية طويلة الأمد مثل مقاومة الأنسولين. (العربية)
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