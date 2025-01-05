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صحة

عادات يومية قد تكون سبب معاناتك من الصداع النصفي.. ما هي؟

Lebanon 24
05-01-2025 | 08:00
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خلصت إحدى الدراسات إلى أن تصفح الهاتف لفترات طويلة يوميا قد يزيد من خطر الإصابة بالصداع النصفي.
 
ووجد الباحثون من مستشفى تاييوان المركزي في الصين أن الاستخدام المفرط للهاتف كان واحدا من عادتين مرتبطتين بزيادة خطر الإصابة بهذا النوع من الصداع، إلى جانب تناول كميات كبيرة من الدواجن.
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ومن ناحية أخرى، تم ربط شرب القهوة وتناول الأسماك الدهنية مثل الماكريل والتونة بتقليل خطر الإصابة بالصداع النصفي.

وتعد هذه الدراسة أحدث دليل يربط بين استخدام الهاتف والصداع النصفي، وهو حالة مؤلمة وطويلة الأمد تتسبب في نوبات من ألم الرأس وحساسية للضوء وإرهاق وغثيان.

وقد أظهرت دراسة تركية سابقا أن استخدام الهواتف الذكية يزيد من مدة وتكرار نوبات الصداع لدى مرضى الصداع النصفي.

وكان الإفراط في استخدام الهواتف أيضا مرتبطا بتدهور جودة النوم والشعور بالنعاس أثناء النهار لدى المصابين بهذه الحالة.

ويمكن أن يؤدي التوتر، انخفاض مستوى السكر في الدم، والإفراط في تناول الكافيين إلى زيادة خطر الإصابة بالصداع النصفي، ولذلك، ينصح الخبراء مرضى الصداع النصفي بتحديد العادات التي قد تثير نوباتهم.
 
وقالت  بيبا كولتر، مديرة جمعية The Migraine Trust: "بالنسبة للبعض، يكون الضوء أو الوهج من الشاشات هو العامل المسبب للنوبات، بينما قد يسهم توتر العضلات في الرقبة والكتفين بسبب التحديق المطول في الشاشة في حدوث النوبة. وإذا كانت النوبات تحدث غالبا بعد استخدام الهاتف المحمول، فقد يكون من المفيد تجربة تعديل سطوع الشاشة، أو ضبط حجم النص إذا لزم الأمر، أو تقييم وضعية الجسم أثناء استخدام الهاتف، أو مراقبة مدى تأثير وقت الشاشة الطويل في حدوث المشاكل".

وأضافت: "قد يساعد أخذ فترات راحة منتظمة في تقليل احتمال حدوث النوبة". (روسيا اليوم)
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