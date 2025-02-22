فوائد ذهبية لليقطين.. تعرفوا عليها

يعد اليقطين مصدرًا ممتازًا للعناصر الغذائية الحيوية مثل الفيتامينات A وC وE، والمعادن مثل البوتاسيوم والنحاس والمنغنيز.



تساعد هذه العناصر في الحفاظ على وظائف الجسم الصحية، بما يشمل الرؤية وصحة الجلد والجهاز المناعي، مما يجعل اليقطين إضافة غنية بالعناصر الغذائية إلى النظام الغذائي، بحسب ما نشره موقع Money Control.

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1- غني بمضادات الأكسدة

يلعب بيتا كاروتين، وهو مضاد الأكسدة المسؤول عن اللون البرتقالي النابض بالحياة لليقطين، دورًا رئيسيًا في حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي. يمكن أن يساعد بيتا كاروتين في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسرطان عن طريق تحييد الجذور الحرة الضارة التي تسبب تلف الخلايا والشيخوخة.



2- تعزيز المناعة

يعمل محتوى اليقطين العالي من فيتامين A على تقوية جهاز المناعة من خلال دعم إنتاج خلايا الدم البيضاء ووظيفتها. كما تعمل مستويات فيتامين C الموجودة فيه على تعزيز الاستجابة المناعية، مما يساعد في التعافي بشكل أسرع من أمراض مثل نزلات البرد الشائعة.

3- تحسين صحة العين

يتم تحويل الكميات العالية من البيتا كاروتين الموجودة في اليقطين إلى فيتامين A في الجسم، وهو عنصر غذائي ضروري للحفاظ على صحة العين. يساعد فيتامين A على حماية القرنية، ويقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، ويدعم الرؤية الليلية، مما يجعل اليقطين غذاءً رائعا لحماية العين على المدى الطويل.



4- دعم صحة القلب

يساهم محتوى اليقطين من الألياف والبوتاسيوم وفيتامين C في صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول وخفض ضغط الدم وتعزيز الدورة الدموية. يعمل البوتاسيوم على مكافحة الصوديوم الزائد في الجسم، مما يقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم، بينما تعمل الألياف على تقليل نسبة الكوليسترول الضار، من أجل صحة القلب والأوعية الدموية.



5- إنقاص الوزن

بفضل محتواه العالي من الماء وسعراته الحرارية المنخفضة، يساعد اليقطين على الشعور بالشبع دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية إلى النظام الغذائي. كما يعمل محتواه العالي من الألياف على إبطاء عملية الهضم، والحد من الجوع وتقليل الإفراط في تناول الطعام. وبالتالي فإن تضمين اليقطين في الوجبات يمكن أن يدعم استراتيجية التحكم الصحي في وزن الجسم.