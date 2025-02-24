تمارين بيلاتس فعالة: قل وداعًا لآلام الظهر

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يمكن أن تساعدك تمارين البيلاتس، من خلال تقوية عضلاتك الأساسية، على تحسين وضعيتك وتقليل إجهاد الظهر وتخفيف الانزعاج. سواء كنت تعاني من آلام الظهر المزمنة أو ترغب في اتخاذ الاحتياطات الوقائية، فإن ممارسة تمارين البيلاتس لعلاج آلام الظهر يمكن أن تكون تقنية آمنة وفعالة لتقليل الانزعاج.



تمارين البيلاتس لعلاج آلام الظهر: 10 تمارين يمكنك تجربتها

إذا كنت ترغب في تجربة تمارين البيلاتس لعلاج آلام الظهر، ابدأ بهذه التمارين السهلة والفعالة، كما اقترح خبير البيلاتس الدكتور فاجالا شرافاني .



1. إمالة الحوض البيلاتس هو أسلوب تمرين يركز على تقوية عضلات الجذع في البطن والظهر والحوض. هذه العضلات ضرورية لدعم العمود الفقري والحفاظ على الوضعية الصحيحة. عندما تكون عضلات الجذع ضعيفة، يمكن أن يضع ذلك ضغطًا إضافيًا على ظهرك، مما يسبب الألم وعدم الراحة. تم تصميم تمارين البيلاتس لتكون منخفضة التأثير وسلسة، لذا فهي مناسبة للأشخاص من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، كما هو موضح في دراسة نُشرت في مجلة الطب السريري . وهي تشمل حركات محكومة تؤكد على الدقة والشكل المناسب.يمكن أن تساعدك تمارين البيلاتس، من خلال تقوية عضلاتك الأساسية، على تحسين وضعيتك وتقليل إجهاد الظهر وتخفيف الانزعاج. سواء كنت تعاني من آلام الظهر المزمنة أو ترغب في اتخاذ الاحتياطات الوقائية، فإن ممارسة تمارين البيلاتس لعلاج آلام الظهر يمكن أن تكون تقنية آمنة وفعالة لتقليل الانزعاج.إذا كنت ترغب في تجربة تمارين البيلاتس لعلاج آلام الظهر، ابدأ بهذه التمارين السهلة والفعالة، كما اقترح خبير البيلاتس الدكتور فاجالا شرافاني .

استلقي على ظهرك مع ثني ركبتيك وقدميك مسطحتين على الأرض.

قم بإمالة حوضك للأمام والخلف، مع الشعور بظهرك يضغط على الأرض ثم انحنى بعيدًا عنها.

2.تمرين 100

استلقي على ظهرك مع ثني ركبتيك ورفع قدميك عن الأرض.

ارفع رأسك وكتفيك عن الأرض وحرك ذراعيك لأعلى ولأسفل أثناء التنفس بعمق.

3. تمرين رول أب

اجلس مع ثني ركبتيك وقدميك مسطحتين على الأرض. اجلس مع ثني ركبتيك وقدميك مسطحتين على الأرض.

تدحرج إلى الخلف على عمودك الفقري، فقرة واحدة في كل مرة، حتى تستلقي على ظهرك.

ثم عد إلى وضعية الجلوس.

4. دائرة الساق الواحدة

استلقي على ظهرك مع ثني ركبتيك وقدميك مسطحتين على الأرض.

ارفع ساق واحدة عن الأرض وقم بتدويرها في الهواء.

5. الجسر

استلقي على ظهرك مع ثني ركبتيك وقدميك مسطحتين على الأرض.

ارفع وركيك عن الأرض، مع الحفاظ على ظهرك مستقيمًا. (health shots)