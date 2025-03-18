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صحة

هكذا تؤثر الدهون المتراكمة على ضعف الذاكرة

Lebanon 24
18-03-2025 | 17:00
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توصلت دراسة علمية إلى أن الحفاظ على الوزن السليم، وتجنب تكوين الدهون في منطقة البطن يساعد في الحفاظ على سلامة وظائف المخ مع تقدم العمر.

ووجدت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "Jama Open Network" أن طبيعة الوجبات الغذائية التي يتناولها الشخص ومقاييس تكون الدهون في منطقة البطن، يمكن أن تؤثر على القدرات العقلية، وقد تؤدي إلى تراجع الوظائف الإدراكية للإنسان.
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وتوصل الفريق البحثي من عدة جامعات من بينها لايبزيغ الألمانية وأوكسفورد البريطانية ومونبيليه الفرنسية إلى هذه النتائج بعد تحليل بيانات مجموعتين من البالغين، حيث كانت المجموعة الأولى تضم أكثر من 500 شخص في منتصف العمر، وتمت متابعة عاداتهم الغذائية لمدة ثلاثين عاماً.

وكانت المجموعة الثانية تضم نحو 660 شخصاً وأجريت لهم عمليات تصوير بالرنين المغناطيسي للمخ، وإخضاعهم لاختبارات لقياس قدراتهم العقلية عندما بلغوا 70 عاماً.

وأظهرت الدراسة أن الحرص على تناول الوجبات الصحية حتى منتصف العمر، يساعد في تحسين وظائف منطقة الحصين وسلامة المادة البيضاء في المخ مع تقدم السن.

وتبين أن زيادة معدلات تكون الدهون في منطقة البطن يقترن بضعف الذاكرة ووظائف المخ.

وفي تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، أكد الباحثون أن أفضل وقت للالتزام بتناول الوجبات الصحية والتخلص من دهون البطن بغرض الحفاظ على القدرات العقلية يكون خلال المرحلة السنية ما بين 48 و70 عاماً. (24)
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