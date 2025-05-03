الأكل المناسب لمرضى السكر المرتفع

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من المهم لكل مرضى التحكم بمستويات السكر في باستمرار، ومن أفضل الأطعمة لمرضى السكري الأطعمة الغنية بالبروتينات والمنخفضة السكر.وفقًا للخبراء، ليس من الصعب اختيار أفضل الأطعمة لمرضى السكري، فرغم اشتهائك للحلويات في كثير من الأحيان، يُنصح بموازنة ذلك ببعض الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى وجباتك اليومية.الخيارالخيار ضروري في الصيف، فهو غني بالعناصر الغذائية التي تُبقي جسمك باردًا بشكل طبيعي. ومع ذلك، يُعدّ هذا النوع من الفاكهة جزءًا مفيدًا من خطة إدارة . فهو منخفض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية وله...مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض وهذا يعني أنها لا تسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم.كما أن الخيار غني بالعناصر الغذائية ويوفر الترطيب، مما يجعله إضافة جيدة لنظام غذائي لمرضى السكري. (اليوم السابع)