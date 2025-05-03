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صحة
الأكل المناسب لمرضى السكر المرتفع
Lebanon 24
03-05-2025
|
15:30
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من المهم لكل مرضى
السكري
التحكم بمستويات السكر في
الدم
باستمرار، ومن أفضل الأطعمة لمرضى السكري الأطعمة الغنية بالبروتينات والمنخفضة السكر.
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وفقًا للخبراء، ليس من الصعب اختيار أفضل الأطعمة لمرضى السكري، فرغم اشتهائك للحلويات في كثير من الأحيان، يُنصح بموازنة ذلك ببعض الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى وجباتك اليومية.
الخيار
الخيار ضروري في الصيف، فهو غني بالعناصر الغذائية التي تُبقي جسمك باردًا بشكل طبيعي. ومع ذلك، يُعدّ هذا النوع من الفاكهة جزءًا مفيدًا من خطة إدارة
مرض السكري
. فهو منخفض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية وله...مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض وهذا يعني أنها لا تسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم.
كما أن الخيار غني بالعناصر الغذائية ويوفر الترطيب، مما يجعله إضافة جيدة لنظام غذائي لمرضى السكري. (اليوم السابع)
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