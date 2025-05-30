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صحة
دراسة نكشف.. مزيج دواءين مضادين للسرطان يفتح آفاقا لعلاج الشيخوخة
Lebanon 24
30-05-2025
|
09:20
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أثبت فريق من الباحثين أن مزيجا من دواءين مضادين للسرطان يمكن أن يطيل عمر الفئران بنسبة تصل إلى 30%، في إنجاز قد يفتح آفاقا لعلاج الشيخوخة.
وفي دراسة جديدة، توصّل فريق
البحث الدولي
إلى أن الجمع بين دواءي "تراميتينيب" (Trametinib) و"راباميسين" (Rapamycin) المعروفين بفاعليتهما في تثبيط نمو الخلايا السرطانية، أدى إلى إطالة عمر الفئران بشكل يفوق استخدام كل دواء على حدة، بالإضافة إلى تقليل الالتهاب وتأخير تطور السرطان لدى الفئران المسنة.
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ورغم أن النتائج لا تعني بالضرورة أن هذه الأدوية ستُطيل عمر الإنسان بالكفاءة نفسها، فإنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير "أدوية حماية الشيخوخة"، وهي فئة
علاجية
ناشئة تهدف إلى الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة في المراحل المتقدمة من العمر.
وقالت الدكتورة
ليندا بارتريدج
، الباحثة المشاركة من جامعة كوليدج
لندن
ومعهد
ماكس بلانك
لبيولوجيا الشيخوخة: "لا نتوقع نتائج مماثلة لدى البشر، لكننا نأمل أن تساعد هذه الأدوية الناس على التقدم في السن بصحة أفضل ولفترة أطول". (روسيا اليوم)
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