دراسة نكشف.. مزيج دواءين مضادين للسرطان يفتح آفاقا لعلاج الشيخوخة

أثبت فريق من الباحثين أن مزيجا من دواءين مضادين للسرطان يمكن أن يطيل عمر الفئران بنسبة تصل إلى 30%، في إنجاز قد يفتح آفاقا لعلاج الشيخوخة.

وفي دراسة جديدة، توصّل فريق إلى أن الجمع بين دواءي "تراميتينيب" (Trametinib) و"راباميسين" (Rapamycin) المعروفين بفاعليتهما في تثبيط نمو الخلايا السرطانية، أدى إلى إطالة عمر الفئران بشكل يفوق استخدام كل دواء على حدة، بالإضافة إلى تقليل الالتهاب وتأخير تطور السرطان لدى الفئران المسنة.

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ورغم أن النتائج لا تعني بالضرورة أن هذه الأدوية ستُطيل عمر الإنسان بالكفاءة نفسها، فإنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير "أدوية حماية الشيخوخة"، وهي فئة ناشئة تهدف إلى الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة في المراحل المتقدمة من العمر.



وقالت الدكتورة ، الباحثة المشاركة من جامعة كوليدج ومعهد لبيولوجيا الشيخوخة: "لا نتوقع نتائج مماثلة لدى البشر، لكننا نأمل أن تساعد هذه الأدوية الناس على التقدم في السن بصحة أفضل ولفترة أطول". (روسيا اليوم)