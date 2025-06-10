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صحة

فوائد الموز الصحية والغذائية

Lebanon 24
10-06-2025 | 12:00
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يُعتبر الموز من أكثر الفواكه استهلاكًا في العالم، وذلك لما يتمتع به من طعم لذيذ وفوائد صحية متعددة. فهو فاكهة مغذية وسهلة التناول، ويمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن.
1. غني بالفيتامينات والمعادن
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الموز يحتوي على مجموعة من الفيتامينات مثل:
• فيتامين B6: يساعد في إنتاج الهرمونات وتنظيم وظائف الجهاز العصبي.
• فيتامين C: يعزز المناعة ويحارب الجذور الحرة.
• كما يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن مهم لصحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

2. يعزز الطاقة
الموز مصدر سريع للطاقة، لذا يُنصح بتناوله قبل أو بعد التمارين الرياضية، لأنه يحتوي على كربوهيدرات سهلة الهضم وسكر طبيعي مثل الجلوكوز والفركتوز.

3. مفيد للهضم
بفضل احتوائه على الألياف، يساعد الموز في:
• تحسين عملية الهضم.
• تقليل حالات الإمساك.
• تعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء.

4. يساعد في تحسين المزاج
الموز يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة، ما قد يساهم في تحسين المزاج ومحاربة الاكتئاب.

5. مفيد لصحة القلب
بفضل غناه بالبوتاسيوم وقلة الصوديوم، فإن الموز يساعد على:
• خفض ضغط الدم.
• تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

6. مناسب للأطفال وكبار السن
الموز طري وسهل المضغ، لذلك هو مثالي للأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى كونه خيارًا صحيًا وسريعًا للوجبات الخفيفة.
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