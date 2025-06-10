فوائد الموز الصحية والغذائية

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• فيتامين B6: يساعد في إنتاج الهرمونات وتنظيم وظائف الجهاز العصبي.

• فيتامين C: يعزز المناعة ويحارب الجذور الحرة.

• كما يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن مهم لصحة القلب وتنظيم ضغط .

• تحسين عملية الهضم.

• تقليل حالات الإمساك.

• تعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء.

• خفض ضغط الدم.

• تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يُعتبر الموز من أكثر الفواكه استهلاكًا في العالم، وذلك لما يتمتع به من طعم لذيذ وفوائد صحية متعددة. فهو فاكهة مغذية وسهلة التناول، ويمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن.1. غني بالفيتامينات والمعادنالموز يحتوي على مجموعة من الفيتامينات مثل:2. يعزز الطاقةالموز مصدر سريع للطاقة، لذا يُنصح بتناوله قبل أو بعد التمارين الرياضية، لأنه يحتوي على كربوهيدرات سهلة الهضم وسكر طبيعي مثل الجلوكوز والفركتوز.3. مفيد للهضمبفضل احتوائه على الألياف، يساعد الموز في:4. يساعد في تحسين المزاجالموز يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة، ما قد يساهم في تحسين المزاج ومحاربة الاكتئاب.5. مفيد لصحة القلببفضل غناه بالبوتاسيوم وقلة الصوديوم، فإن الموز يساعد على:6. مناسب للأطفال وكبار السنالموز طري وسهل المضغ، لذلك هو مثالي للأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى كونه خيارًا صحيًا وسريعًا للوجبات الخفيفة.