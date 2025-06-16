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صحة
10 فوائد لاستبدال القهوة بالشاي الأخضر.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
16-06-2025
|
02:00
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فارق كبير يحدثه استبدال الكوب اليومي من القهوة بالشاي الأخضر، وذلك بحسب ما كشفه العديد من الأشخاص،
عبر موقع
Reddit، بروايتهم ما حدث لهم عندما توقفوا عن شرب القهوة وبدأوا بشرب الشاي بدلًا منها، بحسب ما نشره موقع Eat This, Not That.
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وأوضحت
سيرينا بون
، أخصائية التغذية ومستشارة العافية لطول العمر، الفوائد التالية لاستبدال القهوة بالشاي الأخضر :
1. هدوء أكبر وقلق أقل
كتب أحد الأشخاص أنه "شعر بهدوء أكبر وقلق أقل". وأضاف آخر أنه شعر "بطاقة أكثر استدامة مع تذبذبات واضطرابات أقل". إن الشاي الأخضر يُعطي شعورا بالانتعاش بلطف في الصباح.
2. إنقاص الوزن
وفقًا للخبيرة بون، إن هناك الكثير من الفوائد الأخرى، كاشفةً عن "بعض الأسباب القوية المدعومة علميًا" لإجراء هذا التغيير. أكدت بون أن "الشاي الأخضر مُعزز طبيعي لعملية الأيض، بفضل مزيجه من الكاتيكين والكافيين. مع أنه ليس حلاً سحريًا، إلا أن دمج الشاي الأخضر في نمط حياة صحي يُمكن أن يُعزز أكسدة الدهون والحفاظ على الوزن بشكل طفيف.
3. جرعة قوية من مضادات الأكسدة
قالت بون إن "الشاي الأخضر غني بالكاتيكينات، وخاصةً EGCG، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة. تدعم هذه المركبات صحة الخلايا، وتقلل الإجهاد التأكسدي، وقد تبطئ عملية الشيخوخة من الداخل إلى الخارج".
4. حماية البشرة وإشراقها
وأضافت أن "الكتاتيكينات EGCG تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتدعم أيضًا سلامة الكولاجين وتجديد البشرة. يمكن أن يساعد الشاي الأخضر في تهدئة حالات الجلد الالتهابية مثل الأكزيما وقشرة الرأس، مع تعزيز إشراقة صحية ومشرقة. كما يمكن للكافيين الطبيعي والعفص الموجودين في الشاي الأخضر أن يقللا من الانتفاخ".
5. دعم جهاز المناعة
كما أوضحت بون أن "الشاي الأخضر يوفر مركبات قوية معززة للمناعة، بما يشمل EGCG، التي تقلل الالتهاب، وتعزز وظيفة الخلايا المناعية، وتمنع تكاثر الفيروسات والبكتيريا. كما أنه يدعم صحة الأمعاء، وهو عامل أساسي في مرونة الجهاز المناعي".
6. مستويات كوليسترول صحية
تشير الدراسات إلى أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساعد في خفض
الكوليسترول
الضار LDL مع منع انخفاض الكوليسترول الجيد HDL. أكدت بون أن الشاي الأخضر يعد خيارًا صحيًا للقلب عند تناوله يوميًا.
7. دعم الجهاز العصبي
يحتوي الشاي الأخضر على L-theanine، وهو حمض أميني يعمل بتآزر مع الكافيين ليمنح تركيزًا ذهنيًا مستدامًا دون الشعور بالتوتر أو ارتفاع الكورتيزول أو الانهيارات التي يمكن أن تُسببها القهوة. أوضحت بون أنها طريقة رائعة لتنشيط الجسم مع حماية الغدد الكظرية وموازنة الحالة المزاجية.
8. حماية الدماغ
قالت بون إنه "بفضل مضادات الأكسدة القوية مثل EGCG، يمكن أن يدعم الشاي الأخضر الذاكرة والتعلم وصحة الدماغ على المدى
الطويل
. إنه يُعزز اليقظة الهادئة مع حماية الخلايا العصبية من الإجهاد التأكسدي - وهو أمر مهم للحد من خطر التدهور المعرفي المرتبط بالعمر".
9. دعم صحة الفم
يُحارب الشاي الأخضر البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان وأمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة بشكل طبيعي. وشرحت بون قائلة : "إنه خيار ألطف من القهوة الحمضية، ويدعم ابتسامة صحية من الداخل والخارج".
10. توازن الهرمونات وسكر
الدم
اختتمت بون قائلًة إنه "بالنسبة للنساء اللواتي يُعانين من اختلالات هرمونية مثل متلازمة تكيس المبايض أو ارتفاع مستوى هرمون الإستروجين، يُساعد الشاي الأخضر على تقليل الالتهابات ويدعم حساسية الأنسولين بشكل أفضل، دون التقلبات المُحتملة في سكر الدم التي قد تُصاحب بعض عادات شرب القهوة". (العربية)
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