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صحة
فوائد مذهلة للبقدونس قد لا تعرفها
Lebanon 24
19-06-2025
|
13:05
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يُعدّ البقدونس من أكثر الأعشاب الخضراء استخدامًا في المطبخ العربي والعالمي، ولا يقتصر دوره على تزيين الأطباق، بل يحمل في طيّاته فوائد صحية عديدة تجعله عنصرًا غذائيًا هامًا.
أهم فوائد البقدونس:
1. غني بالفيتامينات والمعادن
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يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين C وA وK، بالإضافة إلى الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم.
2. مفيد لصحة الكلى
يساعد على إدرار البول وتنقية الجسم من السموم، وقد يساهم في الوقاية من تشكّل الحصى في الكلى.
3. يعزز المناعة
بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات وفيتامين C، يدعم جهاز المناعة ويحارب الالتهابات.
4. ينظّف الفم ويحسن رائحته
يُستخدم البقدونس كمعطّر طبيعي للفم بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.
5. مفيد للهضم
يساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ والغازات.
6. يساعد على خفض ضغط
الدم
لاحتوائه على البوتاسيوم، قد يساهم في تنظيم ضغط الدم المرتفع.
7. يحسّن صحة الجلد والشعر
الفيتامينات والمعادن الموجودة في البقدونس تغذّي البشرة وتعزّز نمو الشعر.
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