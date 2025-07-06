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صحة
في النظام الغذائي.. إليكم هذه البدائل للملح
Lebanon 24
06-07-2025
|
07:14
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أشارت الأكاديمية
أوكسانا درابكينا
، إلى أن الإفراط في تناول الملح هو أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض، مثل ارتفاع مستوى ضغط
الدم
واحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وغيرها.
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ووفقا لها، تحتوي العديد من المنتجات على ملح خفي. وتوضح كيفية تقليل كمية الملح في
النظام الغذائي
اليومي.
وقالت: "يمكن استخدام عصير الليمون والزنجبيل المجفف أو المبشور والأعشاب والبصل المجفف والثوم المجفف لتتبيل الأطباق بدلا من الملح (أو لتقليل كميته)، ومع مرور الوقت، ستعتاد براعم التذوق على كمية أقل من الملح.
وأشارت الطبيبة، إلى أن معظم الملح لا يأتي من الأطعمة التي يضاف إليها أثناء الطهي، بل من المنتجات الجاهزة، مثل
النقانق
، ورقائق البطاطس، والخضروات المعلبة، والصلصات.
وقالت: "يضاف إلى الطعام فقط 20 بالمئة من الملح أثناء الطهي أو على المائدة. أما الباقي، فيتواجد في الأطعمة المصنعة والمنتجات الحيوانية".
وأوصت لتقليل كمية الملح في النظام الغذائي، الانتباه جيدا للملصقات واختيار المنتجات التي تحمل علامة "خالية من الملح" أو "قليلة الصوديوم". كما ينصح بتحضير الطعام
في المنزل
، لأنه يسمح بالتحكم في كمية الملح المستخدمة. (روسيا اليوم)
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