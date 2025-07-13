تناول الحليب البقري أفضل من الشوفان.. اليكم آخر الدراسات

يلجأ كثير من الأشخاص إلى تناول الحليب النباتي، مثل حليب الشوفان، اعتقادا منهم أنه أكثر صحة من حليب الأبقار. إلا أن العديد من الأسباب تجعل حليب الأبقار أفضل.

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فقد خلصت دراسة سويسرية أُجريت عام 2025 على 66 خياراً من الحليب النباتي، مشيرة إلى أن الكثير من خيارات الحليب النباتي تقدم فوائد غذائية أقل بكثير من حليب الأبقار، وفقا لما نقله موقع " ".1 - فالحليب البقري يحتوي على نحو 8 غرامات من البروتين لكل كوب. ويمكن أن يساعد كوب واحد من حليب الأبقار على تلبية 16 في المئة من القيمة اليومية الموصى بها للبروتين.بينما محتوى البروتين في حليب الشوفان عادة ما يكون أقل بكثير، مثل 1.6 غرام لكل كوب.2 - كما يُصنّف حليب الأبقار على أنه بروتين كامل لأنه يحتوي على أفضل نسبة من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة اللازمة لوظائف الجسم المثلى. في حين يفتقر حليب الشوفان إلى كميات كافية من اللايسين، وهو أحد الأحماض الأمينية الأساسية.3 - ويحتوي حليب الأبقار على أكثر من 300 ملليغرام من الكالسيوم لكل ربع كيلوغرام.في حين أن حليب الشوفان قد يوفّر كمية مماثلة أو أكثر، بالإضافة إلى أن الكالسيوم في حليب الشوفان لا يمتصه الجسم بسهولة.4 - يحافظ بروتين "الكازين" -يمثل من 70 إلى 80 في المئة من محتوى البروتين- الموجود في حليب الأبقار، على الكالسيوم في شكل يسهل امتصاصه.في حين المركبات المضادة للمغذيات في حليب الشوفان (الأوكسالات والفيتات) وبعض أنواع الحليب النباتية الأخرى تجعله أقل سهولة في الامتصاص.ويُصنّف حليب والشوفان على أنه يحتوي على أقل قدر من الفوائد، كما أنها يحتوي على مواد مضافة، من بينها السكر.5 - ويحتوي حليب الأبقار على كمية أكبر من البروتين والكالسيوم والمواد المغذية وإضافات أقل من حليب الشوفان، ولا يحتوي على سكر مضاف.6 - أيضاً يحتوي حليب الأبقار على مؤشر غلايسيمي أقل بكثير، وهو مقياس لمدى سرعة رفع الغذاء نسبة السكر في بعد تناوله، من حليب الشوفان.في حين يحتوي حليب الشوفان على مؤشر معتدل لنسبة السكر في الدم، ويختلف حسب ما إذا كان غير مُحلى وكمية السكر المضافة. ويُعد حليب الأبقار خياراً جيداً لمن يرغبون في نسبة السكر ، مثل مرضى .فئات يجب أن تتجنب حليب الأبقارويجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الحليب أو حساسية الألبان تجنّب حليب الأبقار إذ يتفاعل جهازهم المناعي مع منتجات الألبان، ويمكن أن تظهر عليهم أعراض مثل اضطراب المعدة والقيء.أما الأشخاص الآخرون الذين يفضل لهم تجنّب حليب الأبقار أو على الأقل شربه باعتدال، هم الشباب المعرضون للإصابة بحب الشباب، والمصابون بأمراض جلدية مثل الإكزيما، ومن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تناول اللاكتوز، تجنب تناول حليب الأبقار لأنه يسبب غازات وانتفاخاً بالمعدة.والحليب الخالي من اللاكتوز هو حليب الأبقار الذي تمت إزالة اللاكتوز منه. ولا يزال حليب الأبقار الخالي من اللاكتوز يحتوي على العناصر الغذائية الأخرى الموجودة عادة في الحليب.