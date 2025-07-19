لماذا يجب أن تتناول العنب بانتظام؟ تعرف على فوائده الصحية

Advertisement

يُعد العنب من الفواكه الصيفية الغنية بالعناصر الغذائية، ويتميز بمذاقه الحلو وتنوّع ألوانه بين الأحمر، والأخضر، والأسود. ولا يقتصر دور العنب على كونه وجبة خفيفة لذيذة، بل يمتد ليشمل مجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي تجعله خيارًا مثاليًا ضمن اليومي.1. غني بمضادات الأكسدةالعنب يحتوي على مركبات قوية مثل الريسفيراترول والفلافونويدات، التي تساهم في مكافحة الجذور الحرة، ما يساعد في الوقاية من أمراض القلب والسرطان والشيخوخة المبكرة.2. يعزز صحة القلبيساعد العنب في خفض ضغط وتحسين تدفق الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.3. مفيد لصحة الدماغتشير الدراسات إلى أن المركبات الموجودة في العنب، خاصة الريسفيراترول، قد تحسن الذاكرة والوظائف الإدراكية وتبطئ التدهور العقلي المرتبط بالتقدم في العمر.4. يحسّن الهضمالعنب غني بالألياف والماء، ما يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ومنع الإمساك. كما أنه يساهم في ترطيب الجسم خاصة خلال فصل الصيف.5. يعزز المناعةيحتوي العنب على مجموعة من الفيتامينات، مثل فيتامين C وK، إضافة إلى مضادات الالتهاب التي تساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى.6. مفيد للبشرةبفضل محتواه العالي من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، يساهم العنب في تحسين مظهر البشرة، وتأخير ظهور علامات التقدم في السن.