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صحة
لماذا يجب أن تتناول العنب بانتظام؟ تعرف على فوائده الصحية
Lebanon 24
19-07-2025
|
15:30
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يُعد العنب من الفواكه الصيفية الغنية بالعناصر الغذائية، ويتميز بمذاقه الحلو وتنوّع ألوانه بين الأحمر، والأخضر، والأسود. ولا يقتصر دور العنب على كونه وجبة خفيفة لذيذة، بل يمتد ليشمل مجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي تجعله خيارًا مثاليًا ضمن
النظام الغذائي
اليومي.
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1. غني بمضادات الأكسدة
العنب يحتوي على مركبات قوية مثل الريسفيراترول والفلافونويدات، التي تساهم في مكافحة الجذور الحرة، ما يساعد في الوقاية من أمراض القلب والسرطان والشيخوخة المبكرة.
2. يعزز صحة القلب
يساعد العنب في خفض ضغط
الدم
وتحسين تدفق الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.
3. مفيد لصحة الدماغ
تشير الدراسات إلى أن المركبات الموجودة في العنب، خاصة الريسفيراترول، قد تحسن الذاكرة والوظائف الإدراكية وتبطئ التدهور العقلي المرتبط بالتقدم في العمر.
4. يحسّن الهضم
العنب غني بالألياف والماء، ما يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ومنع الإمساك. كما أنه يساهم في ترطيب الجسم خاصة خلال فصل الصيف.
5. يعزز المناعة
يحتوي العنب على مجموعة من الفيتامينات، مثل فيتامين C وK، إضافة إلى مضادات الالتهاب التي تساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى.
6. مفيد للبشرة
بفضل محتواه العالي من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، يساهم العنب في تحسين مظهر البشرة، وتأخير ظهور علامات التقدم في السن.
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