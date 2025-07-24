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صحة
إليكم الآثار الضارة للمشروبات الغازية المحلاة على الصحة
Lebanon 24
24-07-2025
|
04:25
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كشفت دراسة علمية حديثة عن بعض الآثار الضارة التي تسببها المشروبات
الغازية
المحلاة على صحة الأمعاء وعلى مناعة الجسم.
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وأشارت مجلة
nature communications
إلى أن الدراسة التي أجراها علماء معهد التخنيون
الإسرائيلي
أظهرت أن المشروبات الغازية المحلاة بالسكر الأبيض تؤثر سلبا على البكتيريا المعوية، وتضعف وظائف الجهاز المناعي.
خلال الدراسة ركز الباحثون على بكتيريا Bacteroides thetaiotaomicron، وهي عنصر أساسي من مجموعة البكتيريا التي تحمي الأمعاء من الالتهابات ومسببات الأمراض، ووجدوا أن السكر الموجود في الصودا وبعض المشروبات الغازية المحلاة يسبب إعادة ترتيب سريعة للحمض
النووي
في البكتيريا، مما يؤدي إلى تغير علامات الالتهاب في الجسم، ونشاط الخلايا التائية، وإفراز السيتوكينات، وحتى على نفاذية جدار الأمعاء، الأمر الذي يتسبب بضعف مناعة الجسم
بشكل عام
.
وفي التجارب اتضح للعلماء أن البكتيريا المعوية تستجيب بسرعة لمثل هذه التغييرات في
النظام الغذائي
، لكن الأهم هو أن هذه الآثار قابلة للعكس، أي بعد التوقف عن تناول السكر، أعادت البكتيريا حمضها النووي إلى حالته الأصلية، وعادت مؤشرات الجهاز المناعي إلى وضعها الطبيعي.
يؤكد مؤلفو الدراسة أن النتائج التي توصلوا إليها تظهر أثر التغذية المباشر على البكتيريا المعوية والمناعة بشكل عام، وأن هذه النتائج قد تساعد في
المستقبل
على صياغة توصيات غذائية شخصية للحفاظ على الصحة وتقليل خطر الالتهابات. (روسيا اليوم)
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