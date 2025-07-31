إليكم أفضل الأطعمة لمحاربة نوبات الصداع النصفي

أظهرت الدراسات الحديثة أن تناول الأسماك الدهنية الغنية بأحماض 3 الدهنية، مثل والتونة والماكريل والسردين، يساهم في تقليل الالتهابات المرتبطة بالصداع النصفي.

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وتظهر أحماض أوميغا 3، وخاصة حمضي دوكوساهيكسانويك (DHA) وإيكوسابنتانويك (EPA)، خصائص مضادة للالتهاب تساعد في تهدئة الأوعية الدموية الملتهبة في الدماغ، ما يقلل الألم وتكرار النوبات.



وفي دراسة نشرت في ، أبلغ المشاركون الذين تناولوا أوميغا 3 لمدة 16 أسبوعا عن انخفاض بنحو 40% في أيام الصداع شهريا.

وللنباتيين ومن لا يتناولون اللحوم، توصي الأبحاث بتناول مصادر نباتية غنية بأوميغا 3 مثل بذور الكتان وفول الصويا والأفوكادو.



ويرتبط الصداع النصفي أيضا باضطرابات في الجهاز الهضمي، وقد تساعد الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاصوليا والتوت والتفاح في تخفيف أعراض الجهاز الهضمي، ما قد يؤثر إيجابيا على الصداع.



كما يعتبر المغنيسيوم معدنا مهما في التخفيف من الصداع النصفي، ويوجد بكميات جيدة في البني والموز والخضراوات الورقية الداكنة. ويساعد المغنيسيوم على تنظيم مستويات السيروتونين، المادة الكيميائية المسؤولة عن انقباض الأوعية الدموية في الدماغ. (روسيا اليوم)