فوائد الشاي الصحية لجسم الإنسان

Advertisement

يُعدّ الشاي من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم بعد الماء، ويُحضّر عادة من أوراق نبات الكاميليا . تختلف أنواعه بحسب طريقة المعالجة مثل الشاي الأخضر، الشاي الأسود، الشاي الأبيض، وشاي الأولونغ، ولكل نوع فوائده الصحية المميزة. فيما يلي أبرز فوائد الشاي:1. مصدر غني بمضادات الأكسدةيحتوي الشاي، وخاصة الشاي الأخضر، على مركبات قوية مضادة للأكسدة مثل البوليفينولات والكاتيشينات، والتي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.2. تعزيز صحة القلبأظهرت الدراسات أن شرب الشاي بانتظام قد يقلل من مستويات الضار (LDL)، ويُحسّن من صحة الأوعية الدموية، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.3. تحسين وظائف الدماغيحتوي الشاي على الكافيين، وإن كان بنسبة أقل من القهوة، إلى جانب مادة "الثيانين" التي تُساعد على تحسين التركيز والانتباه وتقليل التوتر العقلي.4. المساعدة في إنقاص الوزنيساعد الشاي الأخضر خصوصًا في تعزيز معدل الأيض وحرق الدهون، لذلك يُستخدم في الكثير من الحميات الغذائية الصحية.5. تعزيز الجهاز المناعيتحتوي بعض أنواع الشاي، مثل شاي الأعشاب (الزنجبيل، النعناع، البابونج)، على خصائص مضادة للالتهاب والبكتيريا، ما يُعزز المناعة ويساعد في الوقاية من نزلات البرد.6. تحسين الهضميساعد شاي النعناع والزنجبيل على تهدئة اضطرابات المعدة وتحسين عملية الهضم، كما أن بعض أنواع الشاي تقلل من الانتفاخ والغثيان.7. تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانبفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، هناك أدلة علمية تشير إلى أن الشاي قد يساعد في تقليل خطر بعض أنواع السرطان مثل سرطان الجلد والثدي والبروستاتا، ولكن ما زالت هذه الأبحاث في مراحل مبكرة.