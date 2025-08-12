أضرار الوشم على الجسم: مخاطر يجب معرفتها قبل الإقدام عليه

يُعتبر الوشم من الممارسات المنتشرة في مختلف الثقافات حول العالم، لكنه يحمل مجموعة من المخاطر الصحية التي يجب معرفتها قبل الإقدام على رسم الوشم على الجسم.
1. العدوى الجلدية:
يمكن أن تتسبب أدوات الوشم غير المعقمة في انتقال بكتيريا أو فيروسات مثل التهاب الكبد B وC أو فيروس
نقص المناعة (HIV)، مما يؤدي إلى التهابات جلدية خطيرة.
2. ردود فعل تحسسية:
بعض الأشخاص يعانون من تحسس تجاه الحبر المستخدم في الوشم، مما يسبب طفحاً جلدياً، حكة، تورم أو حتى تهيجاً مستمراً، وقد تظهر هذه الأعراض حتى بعد سنوات
من الوشم.
3. مشاكل في المناعة:
الوشم يمكن أن يؤثر على الجهاز المناعي، خاصةً إذا كان الحبر يحتوي على مواد كيميائية ضارة قد تدخل مجرى الدم
، مما قد يسبب ردود فعل مناعية غير مرغوبة.
4. ندوب وتشوهات:
عملية الوشم قد تؤدي إلى ظهور ندوب على الجلد، خصوصاً إذا لم تتم بشكل صحيح، أو في حال إصابة الجلد بالعدوى.
5. صعوبة في الكشف الطبي:
بعض أنواع الحبر قد تعيق فحوصات طبية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي
(MRI)، مسببة ألم أو تورم أثناء الفحص.
6. آثار صحية طويلة الأمد غير معروفة:
لم تُدرس كل المواد المستخدمة في الحبر جيدًا، وقد تكون هناك تأثيرات صحية تظهر على المدى الطويل
غير معروفة بعد.