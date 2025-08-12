Advertisement

صحة

ارتفاع في تكاليف علاج العقم في نيجيريا.. والمرضى يلجأون لطرق خطيرة للعلاج

Lebanon 24
12-08-2025 | 15:34
تشهد نيجيريا، الدولة الأكثر سكانًا في قارة أفريقيا والتي يتجاوز عدد سكانها 200 مليون نسمة، ارتفاعًا قياسيًا في تكاليف علاج العقم بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تؤثر بشكل كبير على قطاع الصحة، الذي يعاني أساسًا من نقص التمويل. وتؤكد تقارير طبية أن الحصول على أي نوع من العلاج في المستشفيات أصبح بعيد المنال، مما يجعل الأسر ذات الدخل المتوسط والفقراء معرضين لمخاطر صحية كبيرة عند مواجهة مشكلات طارئة.
فيما يخص النساء اللائي يواجهن مشاكل في الخصوبة وعلاج العقم، فقد ارتفعت تكاليف الأدوية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يتراوح سعر بعض الأدوية بين 50 ألف نيرا و100 ألف نيرا (ما يعادل بين 33 و66 دولارًا أميركيًا)، بينما تصل أسعار أدوية أخرى إلى 200 ألف نيرا (أي حوالي 131 دولارًا). وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الفحوصات الخاصة بالخصوبة مثل تحليل الهرمونات، وتصوير الرحم بالأشعة، والفحص بالموجات فوق الصوتية، ما يضيف عبئًا ماليًا إضافيًا على المرضى.

نتيجة لذلك، لجأ عدد متزايد من المرضى إلى الاستشاريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقومون بتحليل الأعراض وتقديم حلول مقترحة، لكن هذه الحلول لا تخلو من مخاطر صحية. إذ إن أغلب الاستشاريين على هذه المنصات يروجون لعلاجات لا تخضع لمعايير علمية، كما أن كثيرًا من تلك العلاجات تعتمد على وصفات تقليدية لم تثبت فعاليتها طبيًا. وقد أكد كثير من المرضى أنهم اضطروا إلى هذه الخطوة بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج في المستشفيات الرسمية.

تركز وصفات الاستشاريين عبر مواقع التواصل على مشاكل اختلال الهرمونات، وتنظيف الرحم، والأورام الليفية، وضعف الحيوانات المنوية، ومشاكل الحمل. لكن المختصة في العلاج بالأعشاب أنيكي أنيماساهون حذرت من خطورة الاعتماد على وصفات طبية من الإنترنت دون إجراء فحوص طبية لتحديد السبب الحقيقي للمرض، مؤكدة أن العلاج المناسب لشخص قد يكون ضارًا لآخر.

كما أشارت أنيماساهون إلى أن بعض المرضى قد يعانون أمراضًا مزمنة مثل ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، أو السكري، أو قرحة المعدة، مما يجعل استخدام وصفات عامة عبر الإنترنت أمرًا خطيرًا قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
