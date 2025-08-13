تحذير.. هذا ما يفعله "نقص شرب الماء" بالجسم

يحذر أطباء من عدم شرب كميات كافية من الماء خلال النهار، لاسيما في ظل موجة الحر في الصيف.

ويؤدي نقص ترطيب الجسم إلى الجفاف، ما يسبب الصداع والإرهاق وانخفاض التركيز، فضلاً عن مشاكل أخرى مثل تسارع ضربات القلب وانخفاض ضغط في الحالات الشديدة.

Advertisement

ويدعوى الأطباء إلى شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً، وزيادة الكمية في أوقات الحر أو عند ممارسة النشاط البدني، مع تجنب الاعتماد على المشروبات أو المحلاة كبديل للماء.