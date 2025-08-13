Advertisement

صحة

تحذير.. هذا ما يفعله "نقص شرب الماء" بالجسم

Lebanon 24
13-08-2025 | 14:00
يحذر أطباء من عدم شرب كميات كافية من الماء خلال النهار، لاسيما في ظل موجة الحر في الصيف.
 
ويؤدي نقص ترطيب الجسم إلى الجفاف، ما يسبب الصداع والإرهاق وانخفاض التركيز، فضلاً عن مشاكل أخرى مثل تسارع ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم في الحالات الشديدة.
ويدعوى الأطباء إلى شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً، وزيادة الكمية في أوقات الحر أو عند ممارسة النشاط البدني، مع تجنب الاعتماد على المشروبات الغازية أو المحلاة كبديل للماء.
