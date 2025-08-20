29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كيف يؤثر تناول الآيس كريم على الكبد؟
Lebanon 24
20-08-2025
|
04:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت الدكتورة
نوريا ديانوفا
، المديرة التنفيذية لمركز البحوث العلمية "التغذية الصحية" والمتخصصة في التغذية وأمراض الكبد، أن استهلاك الآيس كريم قد ينعكس سلبًا على صحة الكبد.
Advertisement
وأكدت أن الكبد مسؤول عن استقلاب الدهون والكربوهيدرات، ما يعني أن الإفراط في تناول الآيس كريم يضاعف الضغط الواقع عليه.
وتضيف: "من الأفضل الحد من تناول الآيس كريم، رغم صعوبة ذلك، لكن هناك حلول بديلة. يمكن اختيار آيس كريم يحتوي على بدائل لدهون الحليب، حيث يقلل من نسبة
الكوليسترول
والدهون المشبعة، ويزيد من الأحماض الدهنية غير المشبعة المفيدة للصحة. كما يخلو هذا النوع من الآيس كريم من الأيزومرات المتحولة الضارة، التي تتشكل أثناء هدرجة الزيوت السائلة المستخدمة في بعض المنتجات، بما فيها الآيس كريم التقليدي".
وتقترح الخبيرة أيضا استبدال الآيس كريم التقليدي بآيس كريم الفواكه الطبيعي، مع مراعاة كمية السكر المضافة. وتوضح: "الآيس كريم الطبيعي المصنوع من الحليب والقشدة والزبدة يحتوي على دهون مشبعة ومتحولة، وزيادة استهلاكه قد ترفع خطر الإصابة بأمراض الكبد، لذا يُنصح بتناوله مرة أو مرتين في الشهر فقط".
مواضيع ذات صلة
كرامي رعت لقاءً بحثيًا تناول جهوزية المدارس وتحديث المناهج
Lebanon 24
كرامي رعت لقاءً بحثيًا تناول جهوزية المدارس وتحديث المناهج
20/08/2025 19:13:53
20/08/2025 19:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
4 علامات تدلّ على تلف في الكبد.. إحذرها!
Lebanon 24
4 علامات تدلّ على تلف في الكبد.. إحذرها!
20/08/2025 19:13:53
20/08/2025 19:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر الجوع على الجسم؟
Lebanon 24
كيف يؤثر الجوع على الجسم؟
20/08/2025 19:13:53
20/08/2025 19:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع والذاكرة؟
Lebanon 24
كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع والذاكرة؟
20/08/2025 19:13:53
20/08/2025 19:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إليكم 4 أطعمة مفيدة لمرضى السكري
Lebanon 24
إليكم 4 أطعمة مفيدة لمرضى السكري
10:53 | 2025-08-20
20/08/2025 10:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطر عالمي".. دراسة تُحذر من وباءٍ على متن الطائرات
Lebanon 24
"خطر عالمي".. دراسة تُحذر من وباءٍ على متن الطائرات
08:51 | 2025-08-20
20/08/2025 08:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة تحسن الذاكرة والتركيز بعد الثلاثين.. ما هي؟
Lebanon 24
أطعمة تحسن الذاكرة والتركيز بعد الثلاثين.. ما هي؟
07:34 | 2025-08-20
20/08/2025 07:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف سببًا مفاجئًا للرغبة في السكريات!
Lebanon 24
دراسة تكشف سببًا مفاجئًا للرغبة في السكريات!
03:36 | 2025-08-20
20/08/2025 03:36:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس جديد قادر على مكافحة مسببات الالتهاب الرئوي... إليكم التفاصيل!
Lebanon 24
فيروس جديد قادر على مكافحة مسببات الالتهاب الرئوي... إليكم التفاصيل!
02:04 | 2025-08-20
20/08/2025 02:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
14:30 | 2025-08-19
19/08/2025 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بظروف غامضة.. العثور على نجمة مواقع التواصل ميتة داخل سيارتها على طريق عام (صور)
Lebanon 24
بظروف غامضة.. العثور على نجمة مواقع التواصل ميتة داخل سيارتها على طريق عام (صور)
23:45 | 2025-08-19
19/08/2025 11:45:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
10:19 | 2025-08-20
20/08/2025 10:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت لعملية نصب بأكثر من مليوني دولار.. رجل أعمال احتال على إليسا وهرب إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تعرّضت لعملية نصب بأكثر من مليوني دولار.. رجل أعمال احتال على إليسا وهرب إليكم التفاصيل
23:43 | 2025-08-19
19/08/2025 11:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباك مسلح قرب مسجد في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباك مسلح قرب مسجد في لبنان
14:43 | 2025-08-19
19/08/2025 02:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:53 | 2025-08-20
إليكم 4 أطعمة مفيدة لمرضى السكري
08:51 | 2025-08-20
"خطر عالمي".. دراسة تُحذر من وباءٍ على متن الطائرات
07:34 | 2025-08-20
أطعمة تحسن الذاكرة والتركيز بعد الثلاثين.. ما هي؟
03:36 | 2025-08-20
دراسة تكشف سببًا مفاجئًا للرغبة في السكريات!
02:04 | 2025-08-20
فيروس جديد قادر على مكافحة مسببات الالتهاب الرئوي... إليكم التفاصيل!
00:04 | 2025-08-20
أجهزة السمع تقلّل من خطر الخرف بنسبة لافتة... دراسة حديثة تكشف
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
20/08/2025 19:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
20/08/2025 19:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
20/08/2025 19:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24