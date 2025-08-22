30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تحذيرات صحية مهمة.. لا تجمع بين الكحول وهذه الأطعمة
Lebanon 24
22-08-2025
|
07:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار الطبيب
الجراح
ألكسندر أومنوف إلى أن بعض المنتجات التي يُعتقد أنها تمتص الإيثانول، في الواقع لا يُنصح بتناولها مع
الكحول
.
Advertisement
وحذر من تناول الأطعمة الدهنية مع الكحول، مثل لحم الضأن والمايونيز، لأنها تغطي جدران المعدة وتضغط على الكبد والبنكرياس، مما يزيد من خطر نخر البنكرياس والتسمم الحاد بالإيثانول، إذ لا تتمكن إنزيمات الكبد من معالجة الكحول بشكل كافٍ.
وأضاف: "
الفطر
غير آمن أيضا، فقد يحتوي على مواد تتحول عند تفاعلها مع الإيثانول إلى سم عصبي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي والطرفي. كما أن الأطعمة شديدة التوابل قد تسبب قرحة في المعدة، أو حتى ثقوبا في جدارها، وتؤدي إلى التهاب الصفاق."
وأشار الطبيب كذلك إلى أن المخللات ورقائق البطاطس والأسماك المجففة وغيرها من الوجبات الخفيفة الشائعة مع المشروبات الكحولية، قد تسبب جفاف الجسم، تجلط
الدم
، تورم الوجه، واختلال وظائف الكلى. كما أن الكحول يفاقم حساسية الجهاز الهضمي، ما قد يؤدي إلى تفاعلات مفاجئة تجاه الحمضيات. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
تجمعا الأطباء و الديموقراطي: لبطاقة صحية موحدة لجميع المواطنين
Lebanon 24
تجمعا الأطباء و الديموقراطي: لبطاقة صحية موحدة لجميع المواطنين
22/08/2025 18:03:40
22/08/2025 18:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات صحية حول الإفراط في تناول البطيخ
Lebanon 24
تحذيرات صحية حول الإفراط في تناول البطيخ
22/08/2025 18:03:40
22/08/2025 18:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع نقباء المهن الصحية.. بخاش رئيساً
Lebanon 24
تجمع نقباء المهن الصحية.. بخاش رئيساً
22/08/2025 18:03:40
22/08/2025 18:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل إدمان الطعام يسيطر على حياتكِ؟ علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
Lebanon 24
هل إدمان الطعام يسيطر على حياتكِ؟ علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
22/08/2025 18:03:40
22/08/2025 18:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبل تناول أدوية السكر.. إليكم الأطعمة التي ترفع الغلوكوز
Lebanon 24
قبل تناول أدوية السكر.. إليكم الأطعمة التي ترفع الغلوكوز
09:31 | 2025-08-22
22/08/2025 09:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
القيمة الغذائية والفوائد المذهلة للبندق
Lebanon 24
القيمة الغذائية والفوائد المذهلة للبندق
03:00 | 2025-08-22
22/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العصائر الطبيعية.. غذاء مفيد أم خطر خفي؟
Lebanon 24
العصائر الطبيعية.. غذاء مفيد أم خطر خفي؟
01:00 | 2025-08-22
22/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد وأضرار طلاء الأظافر… كل ما تحتاجين معرفته
Lebanon 24
فوائد وأضرار طلاء الأظافر… كل ما تحتاجين معرفته
23:00 | 2025-08-21
21/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد اليانسون الصحية... من الهضم إلى تهدئة الأعصاب
Lebanon 24
فوائد اليانسون الصحية... من الهضم إلى تهدئة الأعصاب
15:00 | 2025-08-21
21/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
23:07 | 2025-08-21
21/08/2025 11:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
14:10 | 2025-08-21
21/08/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... آليات عسكرية سوريّة تتجه إلى الحدود اللبنانية
Lebanon 24
بالفيديو... آليات عسكرية سوريّة تتجه إلى الحدود اللبنانية
15:13 | 2025-08-21
21/08/2025 03:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
Lebanon 24
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
14:00 | 2025-08-21
21/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
09:08 | 2025-08-22
22/08/2025 09:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:31 | 2025-08-22
قبل تناول أدوية السكر.. إليكم الأطعمة التي ترفع الغلوكوز
03:00 | 2025-08-22
القيمة الغذائية والفوائد المذهلة للبندق
01:00 | 2025-08-22
العصائر الطبيعية.. غذاء مفيد أم خطر خفي؟
23:00 | 2025-08-21
فوائد وأضرار طلاء الأظافر… كل ما تحتاجين معرفته
15:00 | 2025-08-21
فوائد اليانسون الصحية... من الهضم إلى تهدئة الأعصاب
12:00 | 2025-08-21
لماذا يجب أن تتناول التين بانتظام؟
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
22/08/2025 18:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
22/08/2025 18:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
22/08/2025 18:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24