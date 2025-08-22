Advertisement

صحة

تحذيرات صحية مهمة.. لا تجمع بين الكحول وهذه الأطعمة

Lebanon 24
22-08-2025 | 07:28
أشار الطبيب الجراح ألكسندر أومنوف إلى أن بعض المنتجات التي يُعتقد أنها تمتص الإيثانول، في الواقع لا يُنصح بتناولها مع الكحول.
وحذر من تناول الأطعمة الدهنية مع الكحول، مثل لحم الضأن والمايونيز، لأنها تغطي جدران المعدة وتضغط على الكبد والبنكرياس، مما يزيد من خطر نخر البنكرياس والتسمم الحاد بالإيثانول، إذ لا تتمكن إنزيمات الكبد من معالجة الكحول بشكل كافٍ.

وأضاف: "الفطر غير آمن أيضا، فقد يحتوي على مواد تتحول عند تفاعلها مع الإيثانول إلى سم عصبي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي والطرفي. كما أن الأطعمة شديدة التوابل قد تسبب قرحة في المعدة، أو حتى ثقوبا في جدارها، وتؤدي إلى التهاب الصفاق."

وأشار الطبيب كذلك إلى أن المخللات ورقائق البطاطس والأسماك المجففة وغيرها من الوجبات الخفيفة الشائعة مع المشروبات الكحولية، قد تسبب جفاف الجسم، تجلط الدم، تورم الوجه، واختلال وظائف الكلى. كما أن الكحول يفاقم حساسية الجهاز الهضمي، ما قد يؤدي إلى تفاعلات مفاجئة تجاه الحمضيات. (روسيا اليوم)
