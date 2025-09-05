29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ما علاقة الجهاز المناعي بعلاج الاكتئاب؟
Lebanon 24
05-09-2025
|
01:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف باحثون من
جامعة كامبريدج البريطانية
والمعهد الأميركي الوطني للصحة النفسية أن الإجهاد المزمن يؤدي إلى إفراز خلايا مناعية تُعرف باسم العدلات من نخاع عظام الجمجمة.
Advertisement
وتتراكم تلك الخلايا لاحقا في الأغشية الدماغية وتساهم في ظهور أعراض الاكتئاب والقلق.
وخلال تجربة على فئران تعرضت لإجهاد اجتماعي، رصد العلماء ارتفاعا ملحوظا في مستويات هذه الخلايا، ظل قائما حتى بعد انتهاء فترة الضغط النفسي. وأوضحوا أن العدلات الموجودة في الدماغ تختلف عن تلك المنتشرة في مجرى
الدم
، إذ تؤثر بشكل مباشر على مزاج الحيوانات.
وترتبط هذه الآلية بتنشيط نظام إشارات إنترفيرون النوع الأول داخل العدلات، الذي يعمل بمثابة "إنذار" للجهاز المناعي. وعندما قام الباحثون بحجب هذا المسار، انخفضت الأعراض المشابهة للاكتئاب. ويشير الأطباء إلى أن هذه "النبضة" المناعية مشابهة للآثار الجانبية المعروفة لدى مرضى التهاب الكبد الوبائي من النوع "سي" الذين يتلقون علاج الإنترفيرون، حيث يعاني كثير منهم من الاكتئاب.
وأكدت ستايسي كيغار من
كلية الطب
بجامعة
كامبريدج
أن نتائج البحث تكشف أهمية التفاعل بين الجهاز المناعي والجهاز العصبي، وتفتح المجال أمام تطوير علاجات جديدة لاضطرابات المزاج عبر استهداف الخلايا المناعية في نخاع العظام، وليس كيمياء الدماغ فقط. وأضافت: "من المعروف أن مضادات الاكتئاب لا تساعد ما يقرب من ثلث المرضى، لكن من خلال فهم ما يحدث للجهاز المناعي قد نتمكن من إيجاد وسائل أكثر فعالية للتخفيف من أعراض الاكتئاب".
مواضيع ذات صلة
تذاكر مباريات كرة القدم "وصفة طبية" لعلاج الاكتئاب في إنجلترا!
Lebanon 24
تذاكر مباريات كرة القدم "وصفة طبية" لعلاج الاكتئاب في إنجلترا!
05/09/2025 10:18:20
05/09/2025 10:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تطبيق روسي يحدث نقلة نوعية في علاج الاكتئاب والقلق.. كيف يتم ذلك؟
Lebanon 24
تطبيق روسي يحدث نقلة نوعية في علاج الاكتئاب والقلق.. كيف يتم ذلك؟
05/09/2025 10:18:20
05/09/2025 10:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
علاج مبتكر يخفف ألم الركبة.. ما علاقة الأذن بالأمر؟
Lebanon 24
علاج مبتكر يخفف ألم الركبة.. ما علاقة الأذن بالأمر؟
05/09/2025 10:18:20
05/09/2025 10:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مدرّب الأرجنتين يذرف الدموع.. ما علاقة ميسي؟
Lebanon 24
بالفيديو: مدرّب الأرجنتين يذرف الدموع.. ما علاقة ميسي؟
05/09/2025 10:18:20
05/09/2025 10:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة كامبريدج البريطانية
المعهد الأميركي
جامعة كامبريدج
البريطانية
كلية الطب
البريطاني
كامبريدج
العلم
تابع
قد يعجبك أيضاً
أطعمة تكافح التجاعيد والانتفاخ وضبابية الدماغ.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
أطعمة تكافح التجاعيد والانتفاخ وضبابية الدماغ.. تعرفوا إليها
01:29 | 2025-09-05
05/09/2025 01:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تحتاج الحامل إلى نظام غذائي صحي؟
Lebanon 24
لماذا تحتاج الحامل إلى نظام غذائي صحي؟
23:00 | 2025-09-04
04/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرمان.. كنز طبيعي لصحة القلب والمناعة
Lebanon 24
الرمان.. كنز طبيعي لصحة القلب والمناعة
15:30 | 2025-09-04
04/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البيض وصحة الإنسان.. علاقة غذائية قوية
Lebanon 24
البيض وصحة الإنسان.. علاقة غذائية قوية
13:00 | 2025-09-04
04/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسبب بـ15 حالة وفاة… فيروس ينتشر بشكل كبير في دولة أفريقية
Lebanon 24
تسبب بـ15 حالة وفاة… فيروس ينتشر بشكل كبير في دولة أفريقية
12:53 | 2025-09-04
04/09/2025 12:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
13:00 | 2025-09-04
04/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مجموعة" أرعبت برج البراجنة.. هذه قصة إشتباكات المخيم
Lebanon 24
"مجموعة" أرعبت برج البراجنة.. هذه قصة إشتباكات المخيم
10:00 | 2025-09-04
04/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
01:29 | 2025-09-05
أطعمة تكافح التجاعيد والانتفاخ وضبابية الدماغ.. تعرفوا إليها
23:00 | 2025-09-04
لماذا تحتاج الحامل إلى نظام غذائي صحي؟
15:30 | 2025-09-04
الرمان.. كنز طبيعي لصحة القلب والمناعة
13:00 | 2025-09-04
البيض وصحة الإنسان.. علاقة غذائية قوية
12:53 | 2025-09-04
تسبب بـ15 حالة وفاة… فيروس ينتشر بشكل كبير في دولة أفريقية
10:30 | 2025-09-04
استرجعي إشراقة بشرتك: كيف نواجه فقدان الحيوية؟
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 10:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 10:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 10:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24