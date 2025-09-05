Advertisement

صحة

ما علاقة الجهاز المناعي بعلاج الاكتئاب؟

Lebanon 24
05-09-2025 | 01:14
A-
A+
Doc-P-1413054-638926569383633104.jpg
Doc-P-1413054-638926569383633104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشف باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية والمعهد الأميركي الوطني للصحة النفسية أن الإجهاد المزمن يؤدي إلى إفراز خلايا مناعية تُعرف باسم العدلات من نخاع عظام الجمجمة.
Advertisement

وتتراكم تلك الخلايا لاحقا في الأغشية الدماغية وتساهم في ظهور أعراض الاكتئاب والقلق.

وخلال تجربة على فئران تعرضت لإجهاد اجتماعي، رصد العلماء ارتفاعا ملحوظا في مستويات هذه الخلايا، ظل قائما حتى بعد انتهاء فترة الضغط النفسي. وأوضحوا أن العدلات الموجودة في الدماغ تختلف عن تلك المنتشرة في مجرى الدم، إذ تؤثر بشكل مباشر على مزاج الحيوانات.

وترتبط هذه الآلية بتنشيط نظام إشارات إنترفيرون النوع الأول داخل العدلات، الذي يعمل بمثابة "إنذار" للجهاز المناعي. وعندما قام الباحثون بحجب هذا المسار، انخفضت الأعراض المشابهة للاكتئاب. ويشير الأطباء إلى أن هذه "النبضة" المناعية مشابهة للآثار الجانبية المعروفة لدى مرضى التهاب الكبد الوبائي من النوع "سي" الذين يتلقون علاج الإنترفيرون، حيث يعاني كثير منهم من الاكتئاب.

وأكدت ستايسي كيغار من كلية الطب بجامعة كامبريدج أن نتائج البحث تكشف أهمية التفاعل بين الجهاز المناعي والجهاز العصبي، وتفتح المجال أمام تطوير علاجات جديدة لاضطرابات المزاج عبر استهداف الخلايا المناعية في نخاع العظام، وليس كيمياء الدماغ فقط. وأضافت: "من المعروف أن مضادات الاكتئاب لا تساعد ما يقرب من ثلث المرضى، لكن من خلال فهم ما يحدث للجهاز المناعي قد نتمكن من إيجاد وسائل أكثر فعالية للتخفيف من أعراض الاكتئاب".
مواضيع ذات صلة
تذاكر مباريات كرة القدم "وصفة طبية" لعلاج الاكتئاب في إنجلترا!
lebanon 24
05/09/2025 10:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تطبيق روسي يحدث نقلة نوعية في علاج الاكتئاب والقلق.. كيف يتم ذلك؟
lebanon 24
05/09/2025 10:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
علاج مبتكر يخفف ألم الركبة.. ما علاقة الأذن بالأمر؟
lebanon 24
05/09/2025 10:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: مدرّب الأرجنتين يذرف الدموع.. ما علاقة ميسي؟
lebanon 24
05/09/2025 10:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة كامبريدج البريطانية

المعهد الأميركي

جامعة كامبريدج

البريطانية

كلية الطب

البريطاني

كامبريدج

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
01:29 | 2025-09-05
23:00 | 2025-09-04
15:30 | 2025-09-04
13:00 | 2025-09-04
12:53 | 2025-09-04
10:30 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24