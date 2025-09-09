7 علامات يومية قد تنذر بالنوبة القلبية... احذرها!

Advertisement

ووفقًا لما نشرته صحيفة Times of India، فإن الحقيقة المهمة هي أن النوبات القلبية لا تظهر دائمًا من خلال ألم صدري مفاجئ وشديد. بل غالبًا ما يرسل الجسم إشارات هادئة ومتكررة قبل وقت طويل من وقوع الأزمة القلبية، ما يتيح فرصة للانتباه واتخاذ الاحتياطات اللازمة.يعتقد الكثيرون أن النوبة القلبية تعني دائمًا ألمًا شديدًا في الصدر، ولكنها ربما تكون أيضًا عبارة عن ضغط غامض أو امتلاء أو ضيق يظهر ويختفي. وفقًا لجمعية القلب الأميركية، إنه انزعاج يستمر لأكثر من بضع دقائق أو يعود بعد أن يتلاشى. يمكن أن ينتشر الألم إلى الذراع أو الرقبة أو الفك أو الظهر أو منطقة المعدة، ويُسمى غالبًا "الألم الرجيع".يبدو الأمر إرهاقًا بسيطًا، لكن الشعور بتعب أكثر من المعتاد، حتى بدون بذل جهد شاق، يمكن أن يكون علامة تحذير مبكرة، خاصةً إذا استمر رغم الراحة. تشير الدراسات إلى أن التعب المستمر والشديد أمر شائع، خاصةً بين النساء قبل الإصابة بنوبة قلبية.يمكن أن يجد الشخص صعوبة في التقاط الأنفاس حتى لو لم يصعد الدرج أو يحمل شيئًا ثقيلًا. ويمكن أن يحدث ضيق التنفس هذا مع أو بدون انزعاج في الصدر. يظهر تدريجيًا، وربما يبدو أحيانًا غير مرتبط، ولكنه دليل مهم على أن القلب لا يحصل على كمية كافية من الغني بالأكسجين.يمكن أن يكون الألم أو الانزعاج في الجزء العلوي من البطن، أو الشعور بالانتفاخ، أو عسر الهضم أو الغثيان، حتى عندما لا يبدو أن أي شيء أكله الشخص يفسر ذلك، من أعراض انسداد الشريان. في كثير من الحالات، يتجاهل الشخص هذه العلامات الهضمية، معتقدًا أنها مشاكل بسيطة في المعدة.إن شعور الشخص بأنه على وشك الإغماء، أو الشعور بدوار مفاجئ أو تعرق بارد (خاصةً بدون ممارسة الرياضة أو التدفئة)، غالبًا ما يشير إلى أن الجسم تحت ضغط، ربما بسبب قصور في القلب. إنها بمثابة إنذارات منقذة للحياة.للقلب إيقاع معين، والانحراف عنه دائمًا ما يكون مصدر قلق صحي. يمكن أن يكون تسارع ضربات القلب أو خفقانها أو عدم انتظامها بشكل غريب (الخفقان) أكثر من مجرد قلق أو نتيجة لتناول الكثير من الكافيين. إنها أيضًا علامة على اضطراب إيقاع القلب، وهي حالة مرتبطة بخطر الإصابة بنوبة قلبية.يشير التورم غير المعتاد في الأطراف السفلية، خاصة إذا كان جديدًا وغير مُفسّر، إلى أن القلب لا يضخ الدم بكفاءة. يمكن أن تتراكم السوائل، مما يؤدي إلى انتفاخ في الكاحلين أو القدمين أو أسفل الساقين، مما يشير إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.