Advertisement

صحة

هل يحمي النظام الغذائي النباتي من السرطان؟

Lebanon 24
10-09-2025 | 07:08
A-
A+
Doc-P-1415138-638931104997424652.jpg
Doc-P-1415138-638931104997424652.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت دراسة طبية حديثة أن اعتماد نظام غذائي خال من اللحوم قد يكون له أثر وقائي ضد عدد من الأمراض السرطانية.
 
وأشارت مجلة American Journal of Clinical Nutrition إلى أن الدراسة شملت قرابة 80 ألف شخص من كندا والولايات المتحدة، لم يكن أي منهم مصابا بالسرطان عند بداية مراقبة حالتهم الصحية، واستمر العلماء بمراقبة نظامهم الغذائي وحالتهم الصحية لمدة 15 سنة.
Advertisement

وأظهرت مقارنة البيانات انخفاضا في خطر الإصابة بكل أنواع السرطان بنسبة 12% لدى الأشخاص الذين يعتمدون على نظام غذائي نباتي، وبنسبة 18% للأورام ذات "التكرار المتوسط".
 
وكان الفرق ملحوظا بشكل خاص في بعض أنواع السرطان: حيث انخفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الأشخاص النباتيين بنسبة 21%، وسرطان المعدة بنسبة 45%، والأمراض اللمفاوية التكاثرية بنسبة 25%، كما لوحظ انخفاض في احتمالية الإصابة بسرطان الثدي والبروستات.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن النظام الغذائي النباتي غني بالألياف ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي يمكن أن تقلل الالتهاب وتحسن عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ومع ذلك حذروا من أن الإحصاءات المقنعة لا تعني حماية مطلقة من السرطان، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لمعرفة آلية تأثير النظام الغذائي في تقليل احتمالية الإصابة بالأورام. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
هل تحمي أدوية إنقاص الوزن من السرطان؟ دراسة تجيب
lebanon 24
10/09/2025 22:54:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لكِ أنتِ: دراسة تؤكد أن الألبان تحمي قلبكِ وتقلّل خطر السرطان والسكري
lebanon 24
10/09/2025 22:54:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إضافة هذا المعدن إلى النظام الغذائي قد يمنع فقدان الذاكرة
lebanon 24
10/09/2025 22:54:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نبتة خضراء تخفض ضغط الدم وتحمي من السرطان.. ما هي؟
lebanon 24
10/09/2025 22:54:17 Lebanon 24 Lebanon 24

المواد الكيميائية

الولايات المتحدة

النظام الغذائي

روسيا اليوم

روسيا

العلم

طاني

كندا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2025-09-10
10:55 | 2025-09-10
08:30 | 2025-09-10
02:18 | 2025-09-10
01:50 | 2025-09-10
00:03 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24