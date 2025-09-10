Advertisement

صحة

فوائد صحية خفية للفجل الحار

Lebanon 24
10-09-2025 | 10:55
يعتبر الفجل الحار، رغم طعمه اللاذغ، من الخضروات والتوابل المفيدة للصحة، إذ يقلل الالتهابات، يقاوم الجراثيم الضارة، ويساهم في الوقاية من السرطان، بحسب خبراء.

وتحتوي جذور الفجل الحار على مكونات تقلل الالتهابات، وتمنع تكاثر العدوى البكتيرية والفطريات الضارة، وتوفر عناصر غذائية مقاومة للسرطان، إلى جانب قدرته على تنظيف الجيوب الأنفية، بحسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وأوضحت أخصائية التغذية، أماندا إيغل، أن إضافة الفجل الحار للطعام كصلصة يعطي طعما فريدا، خاصة عند تناوله مع اللحوم والخضار المشوية.

وبحسب باحثين من جنوب إفريقيا، يحتوي الفجل الحار على مادة كيميائية تقاوم الالتهابات وتسمى "سينيغرين".

وأوضح الباحثون، أن هذا المركب، الموجود أيضا في خضار مثل البروكلي والقرنبيط، يقاوم تصلب الشرايين.

كما أن الفجل الحار، يتكون أيضا من مادة "الإيزوثيوسيانات" المعروفة بخصائصها في مقاومة الأورام.

وأوضحت إيغل، أن النباتات التي تنتمي إلى فصيلة الكرنب، مثل الفجل الحار والكرنب والكالي والقرنبيط، تحتوي على مجموعة من المركبات القادرة على مقاومة الخلايا السرطانية، فإما أن تقتلها أو تبطئ قدرتها على الانقسام، أو توقف نموها تماما.
 
وقد يرتبط تناول هذه الفصيلة من الخضروات أيضا، بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب، والأوعية الدموية. (سكاي نيوز عربية) 
